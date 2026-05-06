Kesselring míří do San Jose. Sabres se posunou na draftu vpřed!

18. června 6:20Jan Šlapáček
Sharks posílili obranu o šestadvacetiletého beka Michaela Kesselringa. Sabres si na oplátku polepší na draftu, když si oba týmy prohodily volby na draftu.
Michael Kesselring přichází do Kalifornie po sezoně, v níž odehrál za Sabres 34 zápasů základní části a připsal si dvě asistence. V jediném startu v play-off zůstal bez bodového zisku. Žraloci získávají beka s výbornými fyzickými parametry – měří 196 cm a váží 98 kg. Měl by tak přinést stabilitu do vlastního pásma.
„Michael má schopnosti hrát na obou stranách kluziště. Je zodpovědný v defenzivě, disponuje vyváženou ofenzivní hrou a bude pro nás dobrým posílením na modré čáře,“ uvedl generální manažer Sharks Mike Grier.
Kesselring byl draftován Edmontonem v 6. kole roku 2018. V NHL dosud odehrál 190 utkání s bilancí 12 gólů a 43 asistencí. V létě 2025 ho Buffalo získalo z Utahu společně s Joshem Doanem za JJ Peterku. Nyní mu dobíhá poslední rok dvouleté smlouvy na 2,8 milionu dolarů (průměr 1,4 milionu ročně) a 1. července se stane chráněným volným hráčem.
V rámci výměny došlo k přesunům i dvou draftových výběrů v prvním kole. Sharks společně s Kesselringem získali volbu na 27. místě. Buffalo bude nově vybírat z 20. místa.
WE’VE GOT A TRADE ????
— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) June 17, 2026
Hello Michael Kesselring and 27th overall!