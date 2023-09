KHL chce do Ameriky. Přál bych si Dynamo ve Washingtonu, říká Morozov

V současném světě nemyslitelná varianta. Rusko stále okupuje Ukrajinu, nicméně šéfové tamního hokeje světovou politiku neberou v potaz. Naopak, šéf tamní KHL se nedávno vyjádřil, že by chtěl vidět konfrontaci týmů v Severní Americe.

KHL má zájem o pořádání zápasů s týmy NHL. Prezident KHL Alexej Morozov to potvrdil v rozhovoru pro ruská média. Zároveň ale přiznal, že to bude běh na dlouhou trať.

Dosud se uskutečnily pouze tři zápasy mezi týmy KHL a NHL. Poslední se odehrálo v roce 2010 v Rusku mezi SKA Petrohrad a Carolinou Hurricanes. Canes tento exhibiční zápas prohráli 5:3.

"Sami jsme přišli s návrhem, abychom hráli zápasy s kluby NHL," řekl Morozov. "Tento úkol byl stanoven vedením, chceme se poměřit a potkat s týmy NHL. A NHL má zájem o pořádání těchto zápasů. Chtěli bychom, aby Dynamo hrálo například s Washingtonem. Máme zájem o kluby NHL, kde je mnoho ruských hvězd. Ale kluby NHL mají své vlastní plány. Jejich liga začíná později – v říjnu. Proto jsme tyto rozhovory odložili."

Morozov odkázal na dřívější přání NHL, aby její týmy hrály v Rusku mezi sebou. Kapitán Washingtonu Capitals Alex Ovečkin o těchto jednáních hovořil na začátku tohoto měsíce a prozradil, že než jednání ukončila celosvětová pandemie, měly se v Moskvě a Petrohradu odehrát dva zápasy mezi Capitals a St. Louis Blues.

"Mělo se to uskutečnit. Ale bohužel se tak nestalo," řekl Ovečkin tehdy. "Jediné, co zbývalo udělat, bylo podepsat papíry."

Komisař NHL Gary Bettman v minulosti řekl, že věří, že týmy NHL nakonec do Ruska na zápasy dorazí, ale nezapomněl upřesnit, že budou hrát pouze s jinými týmy NHL. "Víme, že je tam o naši ligu velký zájem. Nejspíš by to bylo z našeho pohledu utkání základní části se dvěma týmy NHL," řekl Bettman.

Morozov chce, aby se týmy KHL přímo utkaly s týmy NHL podobně jako v onom zápase z roku 2010, v němž se představila Carolina.

Dalším problémem, který tuto myšlenku odsouvá na vedlejší kolej, je stále probíhající ruská invaze na Ukrajinu. K možnosti pořádat zápasy v této zemi se NHL pravděpodobně nevrátí, dokud válka neskončí. Rusko i Bělorusko mají pro sezonu 2023/24 zákaz účasti ve všech hokejových soutěžích IIHF na národní i klubové úrovni.

Morozov nicméně uvedl, že rozhovory s NHL byly pouze odloženy, ne zrušeny.

