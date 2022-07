Kings poctí Browna! Číslo 23 zakotví pod stropem domácí haly

Dustin Brown se během své kariéry nesmazatelně zapsal do historie LA Kings. Kalifornský celek útočníka dostatečně odmění za jeho výkony. Číslo 23 již nikdo jiný v následujících letech na dresu Králů mít nebude.

Amerického útočníka si LA Kings do své organizace vybrali již v roce 2003, na pódium se během prvního kola draftu do NHL dostavil jako třináctý v pořadí. Očekávání tehdejšího managementu Králů jistě naplnil.

V nejslavnější lize světa odehrál 1296 utkání, všechna v dresu LA. Stal se tak rekordmanem Králů, na záda mu však dýchá týmový kolega Anze Kopitar. Během osmnácti sezon si na konto Brown připsal 712 bodů, což je další úctyhodný počin.

Někdejší kapitán celku z Los Angeles se dočká veliké pocty. Celek se rozhodl vyřadit číslo 23 a poslat jej pod strop Crypto.com Areny. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se stane sedmým hráčem kalifornské organizace, jehož dres bude viset pod střechou domácí arény. Naposledy Kings zažili podobnou slávu v roce 2015, kdy mířilo vzhůru číslo čtyři, které nosil Rob Blake.

Sláva v domácím stánku LA Kings se uskuteční 11. února 2023. Rodák z městečka Ithaca se s kariérou rozloučil v květnu letošního roku. Stal se jediným hráčem, který v dresu Kings odehrál 18 sezón. V play off se objevil osmkrát, z toho se ve dvou případech dočkal vytouženého poháru.

„Mít vyřazené číslo, to je věc, kterou jsem si nikdy nedokázal představit, je to veliká čest. Jsem velmi hrdý na to, že jsem celou svou kariéru odehrál v dresu Kings. Jsem poctěn, že mohu mít své číslo pod stropem společně s těmi nejlepšími. Zároveň však myslím na ty dva bannery se Stanley Cupem, na ně jsem nejvíce hrdý. Mnoho lidí se podílelo na tom, že jsou pod střechou ty dva bannery. Stejně tak mělo na mou kariéru vliv mnoho lidí, bez nich bych číslo pod stropem neměl. Děkuji všem, kteří mi pomohli s tím, že se mé sny staly skutečnými,“ vzkázal Brown prostřednictvím klubového webu.

