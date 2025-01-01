Kirby Dach by měl stihnout začátek ligy! Dokáže však najít potřebný rytmus?

17. září 9:00Jakub Ťoupek
Pokud by fanoušci Montrealu měli říct, na koho jsou v nové sezóně zvědaví, je to jednoznačně Kirby Dach. Čtyřiadvacetiletý útočník ještě neodehrál celou sezónu od svého příchodu do Canadiens v roce 2021-22, což je situace, která rozhodně není příjemná. Tři po sobě jdoucí zranění, která ukončila sezónu, připravila Dacha o drahocenný čas na ledě, což zanechalo také poměrně významnou mezeru v sestavě, zejména na pozici centra druhé útočné řady.
Zůstává otázkou, zda Dach po svém posledním zranění najde svůj rytmus, ale v tomto ohledu má organizace dobré zprávy. Podle Jeffa Gortona se Dach nejen zotavil ze zranění kolene, ale Montreal doufá, že bude v sestavě na ostrý start sezóny, který Habs čeká 8. října s Torontem.
„Vypadá skvěle,“ řekl Gorton. „Cítí se skvěle, je zdravý. Máme plán, jak ho připravit na úvodní zápas. A to se také pokusíme udělat.“ Je třeba říct, že Gorton se zdržel tvrzení, že Dach určitě nastoupí do sezóny hned na jejím začátku. Hlasy znějící ze vnitra týmu jsou však pozitivní.
I kdyby se Dachovi podařilo odehrát první zápas sezóny, bude potřebovat relativně dlouhou dobu, aby se dostal zpět do své role. Poslední zápas odehrál 22.2. na půdě Senators, od té doby do utkání nezasáhl. Pokud se ale Dach bude cítit dostatečně dobře na to, aby mohl hrát, a dostane zelenou od lékařského týmu, fanoušci i hlavní trenér Martin St-Louis budou moci být trochu klidnější.
Někdejší trojka draftu by mohla vyřešit problém Habs, který se nazývá centr druhé formace. Tam je zatím během jeho absence díra, kterou se nepodařila zalepit. Ve druhé lajně by měl figurovat Patrik Laine a Ivan Děmidov, ke kterým stále chybí spolehlivý centr. V loňském roce podstoupil další operaci stejného kolena, ve kterém si přetrhl vazy. Kvůli dalšímu zranění odehrál za Montreal pouze 57 zápasů, ve kterých zaznamenal 10 gólů a 22 bodů. Za tři sezóny odehrál 117 z 246 možných zápasů.
Nyní vstupuje do své čtvrté sezóny s Habs poté, co si ho na draftu v roce 2019 vybralo ze třetí pozice Chicago, za které odkroužil 3 roky. Stále ještě však nedosáhl svého potenciálu, který bezpochyby má. Nejvíce získal 38 bodů, což se mu povedlo hned během první sezóny v dresu Montrealu. Kdyby se ale čtyřiadvacetiletý Kanaďan opět zranil, může jít z kola ven. Dach vstupuje do poslední sezóny čtyřletého kontraktu s průměrnou roční hodnotou 3,36 milionu dolarů.
