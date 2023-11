Kladenští Rytíři uvedou Tomáše Kaberleho do klubové síně slávy

Po otci Františkovi Kaberlem starším a jeho synovi Františkovi vstoupí do Síně slávy kladenského hokeje i mladší z bratrské dvojice Tomáš. Hokejová rodina Kaberlových tak bude v exkluzivní společnosti legend tradičního klubu kompletní.

Pětačtyřicetiletý Kaberle se do Kladna vrací na otočku z kanadského Toronta, kde po konci profesionální hráčské kariéry, již z větší části spojil s místními Maple Leafs, zapustil kořeny. Domů ho přivedlo rodinné setkání k oslavě padesátých narozenin jeho bratra Františka, které připadly na 8. listopadu.

U příležitosti rodinného shledání připravil mateřský klub Tomášovi poctu, které se mu dosud nedostalo. V neděli 26. listopadu bude na kladenském ČEZ stadionu před utkáním 22. kola Tipsport extraligy mezi Rytíři a Mladou Boleslaví uveden do Síně slávy kladenského hokeje.

Přivítají ho v ní otec, bratr, ale i další ze stávajících členů vybrané společnosti, včetně legendárního kanonýra Milana Nového a dalších jmen, které se zlatým písmem zapsali do dějin nejen kladenského, ale i českého hokeje.

Součástí tematicky pojatého utkání budou o přestávce mezi první a druhou třetinou také gratulace k 50. narozeninám Františka Kaberleho mladšího. K oběma bratrům bude vztažena i zápasová produkce přímo na stadionu. Její součástí bude mimo jiné vědomostní soutěž o věcné ceny.

Klub ve spolupráci s provozovatelem občerstvení – společností Stalleys – vydá limitovanou edici zálohovaných kelímků s podobiznou Tomáše Kaberleho a motivem klubové síně slávy, stejně tak budou ve fanshopu na stadionu k dostání fanouškovské puky z limitované edice.

Vstupenky na speciální utkání jsou k zakoupení v on-line předprodeji. Děti do 6 let mají vstup na stadion zdarma bez nároku na místo k sezení, děti do 12 let zaplatí za vstupné výrazně zlevněnou cenu. Zvýhodněné vstupné mají také studenti, senioři nad 70 let a držitelé průkazu ZTP. Start utkání mezi Kladnem a Mladou Boleslaví je naplánován na 16:00, ceremoniál začne s několikaminutovým předstihem. Bližší informace k časovému harmonogramu klub včas oznámí na oficiální webové stránce https://www.rytirikladno.cz/

Tomáš Kaberle se narodil 2. srpna 1978 v Rakovníku, hokejově ovšem vyrostl na Kladně, kde také v únoru 1995 v necelých sedmnácti letech debutoval v mužské extralize. Když ho v roce 1996 až v osmém kole draftu NHL vybralo Toronto Maple Leafs, málokdo si uměl představit, že se později stane jedním z nejlepších obránců v nejslavnější hokejové soutěži. Za Toronto poprvé naskočil 10. října 1998 a s výjimkou epizodního působení na Kladně v roce 2000 a výluky NHL v sezóně 2004/2005 tam strávil následujících 12 sezón. V průběhu té poslední se závěrem přestupového období odešel do Bostonu, s nímž na jaře 2011 vybojoval Stanley Cup. Nadcházející sezónu rozdělil mezi Carolinu a Montréal. Hráčem Canadiens byl také v sezóně 2012/2013, na jejímž začátku při další výluce slavné soutěže opět pomohl Kladnu. V roce 2013 svou zámořskou kapitolu definitivně uzavřel s celkovou bilancí 984 utkání 87 branek a 476 asistencí v základní části a dalších 102 duelů 6 tref a 33 gólových nahrávek přidal v play off. Sezónu 2013/2014 strávil doma na Kladně. Ani on ale nedokázal zabránit pádů Rytířů do druhé nejvyšší soutěže. Týmu pak v nadcházejícím ročníku pomáhal i v bojích o postup zpět mezi elitu, leč bez úspěchu. Na samý závěr bohaté kariéry strávil jeden ročník v brněnské Kometě a v roce 2016 dal hráčské kariéře sbohem. Velký otisk za sebou zanechal nejen v NHL a české extralize, ale i na mezinárodní scéně. Českou republiku reprezentoval na čtyřech olympiádách a čtyřech světových šampionátech, přičemž v roce 2005 ve Vídni získal titul mistra světa.

