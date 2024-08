Klapka si vysloužil novou smlouvu! Nebe je limit, hlásí po podpisu

Adam Klapka strávil víkend sledováním vrcholného výkonu svého českého krajana. A po podpisu nové roční smlouvy s Calgary Flames se urostlý útočník nemůže dočkat, až na podzim ukáže, co umí.

Uprostřed léta plného tréninku na ledě i mimo něj se třiadvacetiletý hokejista o víkendu podíval na olympijské dění v Paříži a byl svědkem jedné ze tří zlatých medailí, které jeho rodná země získala, když Josef Dostál skončil na prvním místě v singlkajaku na 1000 metrů.

„Bylo to úžasné," svěřil se Klapka. „Náš český kluk vyhrál zlatou medaili, což bylo super a stejně super bylo vidět, jak olympiáda funguje."

Poté, co se v minulé sezoně objevil v šesti zápasech NHL v dresu Calgary a dal první gól, má ze své hry dobrý pocit a touží získat v dalším ročníku větší šance.

„Všichni začínající hokejisté v Česku sní o tom, že jednou dají gól v NHL," vzpomíná na svůj gól z 18. dubna proti San Jose. „Já jsem měl to štěstí, se mi to povedlo. Moje sebevědomí je mnohem vyšší, ukázalo mi to, že můžu hrát na úrovni NHL, že můžu být mezi jinými."

Se svými dvěma metry je na ledě impozantní postavou, ale Klapka prokázal také zálibu v sbírání bodů. Jeho 46 bodů v minulé sezoně bylo na farmě nejlepším počinem, stejně jako jeho 21 gólů.

„Hodně jsem se v létě věnoval rychlosti, hodně věcí jsem dělal na jedné noze, abych získal stabilitu a posílil nohy a jádro těla," popisoval. „To bylo mimo led, na ledě jsem pracoval na svých dovednostech, na bruslení. Myslím, že nebe je limit. Když hrajete severoamerický hokej, můžete se zlepšovat každý den."

A dobře ví, že aby se prosadil, musí využít své tělo tak, jak je mu naznačováno. Občas prostě hrubou silou.

„Když jste velký, nemůžete být hodný," usmál se. „Musíte hrát tvrdě, to byla moje role v týmu v zápasech, které jsem odehrál. Pracuji na tom, snažím se zlepšovat každý den."

Až v září přijde tréninkový kemp, bude Klapka připraven předvést to nejlepší. Je si vědom příležitosti, kterou má před sebou, a loňskou ochutnávku života v NHL bere jako vodítko pro svou další cestu.

„O takové šanci sníte od chvíle, kdy začnete hrát hokej," řekl. „Byl jsem opravdu šťastný, když ta příležitost přišla, poslední rok mi to dodal hodně sebevědomí. Už se nemůžu dočkat, až začne sezona."

