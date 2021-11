KLEC: 360 golů na zápas! Jak se zrodil Söderströmův nelichotivý rekord

Svou tvář od časů Jacquese Planta skrývají pod maskou. Mluví se o nich jako o podivínech, ostatně slavná je hláška Bernieho Parenta: "Nemusíte být šílencem, abyste mohl chytat, ale rozhodně se vám to šikne." Gólmani, patrně nejvýraznější figury hokejového světa. V seriálu KLEC si počtěte právě o nich. Čekají na vás různorodé historky – o životních cestách, bravurních zákrocích, slavných výhrách i všemožných rekordech. A také třeba o výstroji a pravidlech.

Je to týden, co si Karel Vejmelka vybral "den blbec."

Přihodilo se mu to, co zažili i slavnější machři. Mezi nimi Ed Belfour, Jose Theodore, Chris Osgood nebo Jacob Markström. Dostal dva góly ze dvou střel a bez jediného zákroku mazal na střídačku.

Arizonskou klec opustil dvojnásobný extraligový šampion po pouhých 59 sekundách. A s průměrem 122,03 branky na utkání! Možná vás napadlo, zda se nejedná o nový rekord NHL. Pak vězte, že se Vejmelka zařadil v dějinách zámořské soutěže "až" na šesté místo.

Prvenství od dubna 1996 drží, a nejspíš ještě dlouho držet bude, Tommy Söderström. Někdejší člen švédského gólmanského tandemu ve službách newyorských Ostrovanů (s Tommym Salem), nezaměnitelný díky své bílé přilbě JOFA s velikým košíkem.

Söderström si nedávno vysloužil potlesk na sociálních sítích, to když se navlečen do vlastní staré výstroje a modrého dresu Tre Kronor postavil mezi tři tyče kousek od svého domu a na ulici chytal střely od nadšených kluků.

NHL alum Tommy Söderström playing street hockey with some neighborhood kids in his old goalie gear and infamous mask. ⁣

