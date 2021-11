KLEC: Stvořil jsem monstrum! Gretzky dal první gól v NHL trenérovi Ovečkina

Svou tvář od časů Jacquese Planta skrývají pod maskou. Mluví se o nich jako o podivínech, ostatně slavná je hláška Bernieho Parenta: "Nemusíte být šílencem, abyste mohl chytat, ale rozhodně se vám to šikne." Gólmani, patrně nejvýraznější figury hokejového světa. V seriálu KLEC si počtěte právě o nich. Čekají na vás různorodé historky – o životních cestách, bravurních zákrocích, slavných výhrách i všemožných rekordech. A také třeba o výstroji a pravidlech.

S velkou pompou přivítali ve Znojmě nového trenéra.

Aby ne, jeho jméno je povědomé snad každému hokejovému fanouškovi. Glen Hanlon se totiž zapsal do dějin NHL měrou vrchovatou a hluboká je jeho šlépěj, i když přijde řeč na starý kontinent.

Lze připomenout, kterak koučoval Alexe Ovečkina coby šéf střídačky washingtonských Capitals. Nebo časy, kdy velel slovenské, švýcarské a ve dvou etapách běloruské reprezentaci. Já se ale zaměřím na jeho brankářskou kariéru.

Načal ji v roce 1978 těsnou porážkou 2:3 od Letců z Philadephie, v kleci Vancouveru předvedl 29 zákroků. Slušný výkon zelenáče. O sezonu později byl u toho, když se zaskvěl jiný novic (byť mu status kvůli štaci v konkurenční WHA oficiálně nepatřil).

Ano, řeč je o Waynu Gretzkym.

Se vší úctou ke zbytku Hanlonovy gólmanské dráhy (v NHL čítala 476 mačů, za zmínku stojí dvě umístění v TOP 10 při hlasování o Vezině), její nejslavnější moment přišel 14. října 1979.

A v hlavní roli nebyl on, nýbrž "The Great One." Tou dobou měl za sebou první dva mače v NHL a ač zvládl stejný počet asistencí, od borce, jemuž se přisuzovaly nadpozemské schopnosti, se čekalo víc.

Už už to vypadalo, že se střízlík s devětadevadesátkou na zádech netrefí ani napotřetí, běžela 59. minuta a Edmonton stále prohrával 3:4. A pak to přišlo. Gretzky poprvé skóroval v nejslavnější lize světa!

Jak?

Na ledě Northlands Coliseum vyjel zpoza branky Canucks. Hanlon, navlečený v nechvalně proslulém trikotu s velkým V, zareagoval pádem na ledovou plochu. Chtěl Gretzkymu sebrat prostor pro zakončení.

Jenže tehdy stále ještě osmnáctiletému centrovi dokonale zafungovaly vytříbené instinkty a rozhodl se bekhendem kotouč zvednout. Vypálil a napnul síť za Hanlonem!

Čas 58:51, srovnáno, 4:4! Gretzky zapumpoval pravačkou, pak si radostí povyskočil. Olejářům právě vystřelil bod.

"Brankář šel na led předčasně a já jsem prohodil puk mezi jeho betony. Vybavuji si, jak mi hlavou běželo: Díky Bohu, konečně jsem skóroval. Tou trefou jsem ze sebe setřásl trochu tlaku, pod nímž jsem hrál," vzpomínal po čase.

Pěkné shrnutí, jen co je pravda, nicméně kultovní se stala jiná hláška. Hláška překonaného muže. "Stvořil jsem monstrum," prohodil Hanlon.

Mimochodem, je lehkou ironií osudu, že dnes čtyřiašedesátiletý Kanaďan inkasoval poslední gól Miroslava Fryčera v NHL. S českou legendou se dobře znal, i kvůli němu minulý týden přijal práci u znojemských Orlů.

Fryčer vedl moravský klub až do své letošní předčasné smrti.

