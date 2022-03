Kletba druhé sezony? Kdepak, Robertson táhne Hvězdy a slaví první hattrick

Když půl minuty před koncem prodloužení propálil Connora Hellebuycka, neměl v sobě ani tolik síly, aby zavřšení hattricku a výhru nad Winnipegem oslavil. Jason Robertson si lehl k zadnímu mantinelu a jen zhluboka dýchal. S úlevou vstřebával nával emocí, zatímco televizní komentátor křičel: "Je to hrdina!" Po chvíli s americkým šikulou zacloumal jeden ze spoluhráčů, snažil se jej za dres zvednout. Až pak Robertson "ožil" a začal slavit s ostatními.

Že Robertson padl únavou?

Po sprintu přes celé kluziště a střídání dlouhém 97 sekund se nebylo čemu divit. "Už jsem nějakou tu chvíli na ledě byl, ale když se puk odrazil do středního pásma, nepřestal jsem bruslit a ještě ze sebe vydoloval zbytky energie," popisoval dvaadvacetiletý forvard začátek rozhodující akce.

"Nebudu vám lhát, brejky, to je moje vášeň, takže jsem ze sebe vyždímal všechno, co ve mně bylo, abych mohl soupeřům ujet," dodal talentovaný borec, kterému se podařilo zdárně vyhnout obávané kletbě druhé sezony. Tu tvrdě pocítil nejeden z nováčků, co v minulosti bojovali o Calder Trophy.

Jenže Robertson oproti loňsku neubral, ba naopak. Je ještě lepší než v minulém ročníku a s 51 body platí v Dallasu za druhého nejproduktivnějšího plejera. Pilněji sbírá branky a asistence už jen jeho krajan a parťák z elitní formace Joe Pavelski.

Jako by se Robertsona, snad z důvodu, že jeho rodiče pochází z netradičních hokejových zemí (Filipíny a Skotsko), v NHL zažité zvyklosti netýkaly. Nezařadil se k houfu zelenáčů, co ve své druhé sezoně výkonnostně uvadnou a mezi mantinely tápou.

Dál dává na odiv šikovné ruce i prvotřídní herní inteligenci, obojí ukázal u prvního gólu do sítě Tryskáčů, když při přesilovce vymíchal Hellebuycka. Pastva pro oči, až se jednomu vybavil slavný gól Jaromíra Jágra proti newyorským Jezdcům ze začátku milénia.

Mazaně si počínal také u druhé trefy, kdy předloňského vítěze Vezinovy trofeje načapal chytrým blafákem. A hattrick završil díky své síle, houževnatosti, skvělému bruslení a přesné střele. "To vítězství je pro nás ohromně cenné," jásal po triumfu 4:3 po prodloužení.

Hvězdy potřebují každý bod, na Západě drží první divokou kartu a konkurence je našlapaná. Když už nemohou spoléhat na své dlouholeté opory (třeba Alex Radulov se propadl až do čtvrté brázdy), sází na nové objevy. Veterána Pavelskiho, všudybyla Roopeho Hintze a 191 centimetrů vysokou věž Robertsona.

I fyzické parametry dělají z kalifornského rodáka špičkového hokejistu. Otázkou je, kde k nim Robertson přišel. Jeho maminka Mercedes nemá ani metr šedesát a táta Hugh vyrostl "jen"183 centimetrů. I Robertsonovi sourozenci jsou menší než on. Mimochodem, jeden z nich, Nick, už také nakoukl do NHL.

Patří torontským Maple Leafs, dočkáme se 16. března bratrského souboje?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+