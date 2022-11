Klíčový bek míří na marodku. Leafs musí řešit obranu

Jestli je v současné sezoně něco, nad čím v Torontu kroutí hlavou, je to zdravotní stav jejich obránců. Zatím snad nebyl týden, kdy by nebyla oznámena nějaká bolístka či zranění jednoho z beků. Velkou komplikací je poslední novinka, a sice zranění Morgana Riellyho.

Nejedná se o nic lehkého v tom smyslu, že by si měl pár dní odpočinout a následně skočit do hry. Problémy totiž hlásí koleno, což je v životě sportovce vždy velmi citlivé téma.

Rielly se zranil v posledním zápase proti New York Islanders, ve kterém se nešťastně srazil s Kylem Palmierim. Sice se ještě zkoušel vrátit do hry, nicméně po jediném střídání to vzdal a do utkání už se nevrátil.

Zařadil se tak do zástupu obránců, kteří v týmu hrají důležitou roli, ale nyní chybí. Jake Muzzin má poraněnou krční páteř a hrát bude nejdříve v únoru, mimo hru je i TJ Brodie. Ten chyběl v posledních pěti utkáních a počet se navýší minimálně o čtyři, jelikož s týmem nevyráží na čtyřzápasový výjezd.

„Samozřejmě, že když jsou tihle kluci v sestavě, jsme lepším týmem. Ale není to poprvé, co se musíme vypořádat se ztrátou klíčových hráčů,“ řekl k tomu trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Pokaždé jsme na to dokázali dobře zareagovat a vyhrávat.“

Zároveň se tím otevírá cesta pro nové a neokoukané tváře. Svůj debut v NHL díky tomu vytěžil například český obránce Filip Král, nyní se raduje Mac Hollowell, jenž byl povolán z farmy.

„Na tenhle moment jsem čekal od doby, co jsem byl malý kluk. Je to neskutečný pocit,“ rozplýval se. Pod křídla si nováčka v obranné dvojici vzal Jordie Benn, další páry tvoří Sandin a Liljegren a Giordano s Hollem.

Obrana na první pohled nebudí extra strach, i proto se začíná spekulovat o tom, jestli Maple Leafs nepřivedou jednoho obránce navíc. Kupříkladu v Bostonu dlouhodobě nestojí o Mikea Reillyho, zajímavou záplatou by mohl být i Luke Schenn z Vancouveru

Share on Google+