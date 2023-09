Jméno Coltona Parayka se v minulé sezóně pravidelně objevovalo v kuloárech, řeč byla o jeho odchodu i mírné nespokojenosti. Nicméně obránce St. Louis Blues všechny řeči hodil za hlavu, soustředí se jen na další sezonu.

"Posledních několik let jsem byl vždycky zmiňován v rámci spekulací," řekl obránce pro The Athletic. "Ke mně osobně se nikdy nic nedostalo, ale samozřejmě vím, že se o tom mluví. To k tomu patří. Je to profesionální sport a lidé se vyměňují. V minulé sezoně jsme na tom nebyli nic moc, tak ty spekulace dávaly smysl. Já o tom ale moc nepřemýšlím. Chci zůstat."

V minulé sezoně se z Blues stěhovalo několik hráčů, kteří v roce 2019 pomohli klubu získat první Stanley Cup. St. Louis před uzávěrkou přestupů poslalo pryč Vladimira Tarasenka, Ryana O'Reillyho a Ivana Barbaševa, kteří byli před vypršením smlouvy, a zájem byl údajně i o Parayka.

Třicetiletý hráč má smlouvu ještě na sedm sezón a podle CapFriendly má plat ve výši 6,5 milionu dolarů. Jeho smlouva však obsahuje klauzuli o zákazu výměny, takže si je vědom toho, že případná výměna neproběhne bez jeho vědomí.

Parayko v minulé sezoně zapsal čtyři góly a 27 bodů v 79 utkáních, což je nejnižší počet bodů na zápas v jeho kariéře (0,34). Bylo to způsobené i tím, že se St. Louis v posledním ročníku trápilo s skončilo 14 bodů za Winnipegem v boji o play off, do kterého nepostoupilo poprvé od ročníku 2017/18.

Po nevýrazném létě, během níž tým posílil o Kevina Hayese a Oskara Sundqvista, se St. Louis v sezoně 2023/24 dost možná opět ocitne mimo hru o postup do play off.

Parayko se však soustředí na své zlepšení. Řekl, že po některých prohrách v minulé kampani nemohl zaspat a snažil se přijít na to, proč se něco nepovedlo, což jen zvýšilo jeho vlastní frustraci.

"Chci všem ukázat, že se budu snažit, budu co nejlepší verzí sebe sama a budu pomáhat, jak jen to bude možné," uklidnil fanoušky Blues. " Ti utrácejí spoustu peněz, aby se mohli přijít podívat, jak hrajeme, takže mají právo říkat, co cítí. Tohle je šance, jak lidi nadchnout, a pokud se bavíme čistě o mně, tak asi vidět mě zase hrát naplno.“

