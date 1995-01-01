Klidně odcitujte chlapa, co to vyhrál šestkrát: Tohle je naprostá neúcta!

14. července 10:30Jiří Lacina
Ten fakt rozpálil spoustu lidí. Vyjádřil se k němu kde kdo. Na sociálních sítích, jejichž algoritmy živí bujaré diskuse, jej různí influenceři lacině využili. Nastartovat diskusi k tomu, zda patří na Stanley Cup jména celé Dundonovic rodiny, bylo snadné.
Jak už asi každý ví, Tim Dundon, většinový vlastník Caroliny Hurricanes, umístil na Stanley Cup vedle svého i jména členů své rodiny. Viz první dva řádky na snímku. Majitel, manželka a všech pět dětí. A to přesto, že nikdo z dalších šesti nositelů příjmení Dundon pro klub žádným způsobem nepracoval, v několika případech jde dokonce o školáky...
Jeden z těch, kdo se nebál od plic vyjádřit vlastní názor, je i legenda Edmontonu Oilers, Kevin Lowe. „Co udělal Dundon, je naprostá neúcta. A klidně odcitujte chlapa, co to vyhrál šestkrát,“ připomněl svých pět titulů s Edmontonem a jeden s New York Rangers. Coby generální manažer také došel s Oilers 2006 do finále. Tehdy prohrál právě s Carolinou, kterou vedl kapitán Rod Brind’Amour.
Jedna věc je létat po hřišti za garantovaný plat. Bavit lidi, ukazovat své nesporné umění. Druhá věc je investovat (a riskovat) sta milióny, platit faktury, řešit stadión, pojistky, marketing, vybírat a platit veškerý personál. Vztah mezi majiteli a sportovci je mnohdy velmi napjatý.
Zatímco v NHL přebírá trofej jako první kapitán vítězného týmu, v ostatních velkých ligách (MLB, NBA, NFL) ji přebírá majitel týmu. „Je to křehká rovnováha. Majitelé si nemohou myslet, že je to jen o nich. Hráči si nemohou myslet, že je to jen o nich,“ zdůrazňuje Lowe.
Nicméně jméno na Stanley Cupu je svatá věc. Mezi hokejisty má tohle větší váhu než lesklý prsten. Když majitel Oilers Peter Pocklington propašoval v roce 1984 na pohár jméno svého otce, pojišťovacího agenta Basila, liga zasáhla a jméno vyškrtla. Pocklington pak blekotal cosi o chybě rytce...
Proti uvedení majitele nelze nic namítat. Třeba Calgary Flames jich měli v roce 1989 na poháru šest. Bylo by zajímavé sledovat, jak by situaci řešili Oilers v případě úspěchu v roce 2006, kdy je financovala skupina třiceti minoritních vlastníků. Kolik lidí by bylo na poháru?
„Pravděpodobně jen předseda Cal Nichols ale nikdy se o tom nemluvilo,“ odhadl Lowe.
Dodejme, že Dundon, jemuž patří také část basketbalových Portland Trail Blazers, je svéráz. Oblekům ani kravatám neholduje. „Na prvním zasedání správní rady se objevil v podělané teplákové soupravě,“ nebere si servítky Kevin Lowe.
Uvedení jmen rodinných příslušníků na hokejové svátosti je každopádně pořádný přestřel.
A největší ostudou je, že NHL tohle schválila.