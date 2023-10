Klingberg bude na start sezony připraven, hlásí Maple Leafs

John Klingberg do posledního přípravného duelu kvůli rekonvalescenci nezasáhne. Na úvodní duel sezony by měl být připraven, Toronto bude hostit na domácím ledě Montreal.

Jednatřicetiletý obránce je mimo zápasové tempo od minulého týdne, kdy utrpěl zranění v horní části těla. Zdravotní problémy nastaly nejspíše už během zápasu s Ottawou, ale naplno se blíže nespecifikované potíže projevily až během přípravného duelu s Buffalem.

Po týdnu se zdá, že je vše na dobré cestě, aby švédský zadák stihl úvod nového ročníku, který vypukne už za pár dnů. „Vypadal skvěle. On by samozřejmě rád hrál ještě teď v přípravě, ale nemyslím si, že s ním lékaři budou souhlasit. Do přípravných zápasů už nezasáhne, ale vše nasvědčuje tomu, že příští týden bude k dispozici,“ připustil kouč Maple Leafs pro web nhl.com.

Klingberg už s týmem absolvoval rozbruslení na ledě a do zápasového režimu se moc těší. „Sám si myslím, že hrát zápas proti Detroitu by nebyl problém, ale zároveň by bylo hloupé udělat něco, kvůli čemu bych ztratil ještě víc času. Budu poslouchat doktory, myslím, že jsou dost chytří na to, aby věděli, co je v této situaci nejlepší,“ svěřil se obránce, který v Torontu před letošním ročníkem podepsal jednoletou smlouvu. „V posledních dnech se cítím docela dobře. Pár dní navíc ničemu neublíží, ale samozřejmě kdyby šlo o zápas základní části, asi bych se snažil hrát co nejdříve.“

Švéd strávil osm ročníků v Dallasu, kde se vypracoval do role jednoho z lídrů. Důkazem byla i role asistenta kapitána, které se tam posledních pět sezon zhostil. Loni prožil turbulentní ročník, který začal v dresu Anaheimu a končil jej jako hráč Minnesoty Wild, se kterou neprošel přes první kolo play off. Do své desáté sezony vstoupí s novým týmem už v noci na 12. října.

