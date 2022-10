Klok opouští USA z rodinných důvodů. Hrát by měl v TELH!

Reprezentační obránce Lukáš Klok rozvázal smlouvu s Arizonou z osobních důvodů. Podle informací zámořského novináře Craiga Morgana jde o vážné zdravotní problémy v jeho rodině.

Detaily s ohledem na Klokovo soukromí nezmiňoval. „V Arizoně s ním ale byli spokojení. Pokud se bude chtít někdy vrátit, vzali by ho zpátky," tvrdí obvykle velmi dobře informovaný Morgan.

Klok v zámoří naskočil pouze do čtyř zápasů (0+0), do hlavního týmu Coyotes se během letního kempu neprosadil, a tak hrál na jeho farmě v Tucsonu.

Koncem října se s klubem dohodl na předčasné výpovědi smlouvy. „Vrací se dohrát sezonu domů do Česka," napsal Morgan na Twitteru.

Dá se očekávat, že Klok bude chtít být na blízku své rodině. Nabízet by se tak mohl návrat přímo do mateřských Vítkovic, ostatně nikde jinde v Tipsport extralize dosud nepůsobil. Ostravané navíc prožívají parádní vstup do sezony a po letech v extraligovém průměru pomýšlí na týmový úspěch.

Kolem Kloka se ale určitě vyrojila spousta dalších zájemců. Vždyť jde o jednoho z nejlepších českých beků současnosti. Nebylo by překvapením, kdyby po něm hodně toužil třeba nedaleký – a doposud nevýrazný – Třinec.

Okolo Kloka se dá postavit celá obrana: na únorové olympiádě jako jeden z mála nezklamal, zaujal i loni na mistrovství světa. Na klubové scéně pak prorazil jak ve Finsku, kde získal titul s Raumou, tak i v KHL, v níž byl dokonce se 31 body ze 44 zápasů čtvrtým nejproduktivnějším zadákem uplynulé sezony.

Share on Google+