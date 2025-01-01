Klub NBA pro vlastníka Hurikánů. Zůstal po spoluzakladateli Microsoftu, peníze jdou na charitu

14. srpna 14:00Tomáš Zatloukal
V Carolině si americký miliardář Tom Dundon užívá náramné hokejové časy. Poté, co v roce 2018 majetkově vstoupil do Canes, postoupili sedmkrát za sebou do play-off. Nejprve mu patřil klub z Raleighu částečně, později skoupil i zbylé podíly. A teď se pouští Dundon do dalšího sportovního dobrodružství, souhlasil s koupí portlandských Trail Blazers.
Trail Blazers?
Na mapě NHL je nehledejte, i tak jde o akvizici z americké "první ligy", či po zámořsku "major league".
V Portlandu hrají basketbal a byť v posledních letech v NBA úplně neexcelují, mají silnou tradici a historické úspěchy. V roce 1977 se dokonce Trail Blazers stali šampiony této elitní soutěže.
Nově přibudou do Dundonovy stáje, přičemž třiapadesátiletý podnikatel uvedl, že nechystá stěhování z Portlandu, o kterém se lehce spekulovalo. Uklidnil tak fanouškovskou základnu.
Trail Blazers kupuje za více než 4 miliardy dolarů. Pokud vás zajímá srovnání s NHL, tak vězte, že před sedmi lety dal Dundon za Hurikány 420 milionů. Desetkrát méně...
Dundon obchod uzavírá s Judy Allenovou, sestrou původního majitele Paula Allena, který zemřel v roce 2018. Ten si přál, aby, v případě, že se jednou bude portlandský klub prodávat, šly peníze na charitu. A tak se také stane.
Allena nejspíš znáte jako jednoho ze zakladatelů Microsoftu, dnes technologického giganta, s jehož produkty pracuje prakticky každý. Microsoft zakládal v roce 1975 společně s Billem Gatesem.
Trail Brazers si pořídil v roce 1988, za 70 milionů dolarů.
Dnes jsou ceny jinde,v astronomických výškách... Patrně nejslavnější z klubů NBA LA Lakers jsou blízko prodeje za cca. 10 miliard, další velikáni, bostonští Celtics, pak mají být prodáni za 6,1 miliardy.
