Klubový rekord! Washington přehrál Devils ve všech osmi letošních zápasech

„Budeme to brát jako každé jiné utkání. Z nějakého důvodu se jim na nás prostě daří. Bude to důležitý zápas, v němž nejsme bez šancí,“ uklidňoval se trenér Lindy Ruff před nedělním duelem s Washingtonem.

Bilance Devils s týmem z hlavního města Spojených států je letos tristní a chlácholení na tom nic nezměnilo. Ďáblové nakonec nezvládli ani osmý duel a statistiku vzájemných zápasů uzavřeli na osmi porážkách. Dvě z toho v prodloužení, takže celkový zisk dva body.

Chabou útěchou může být, že jen dva nezdary byly výraznější, šest jich skončilo o gól. „Pro mladé hráče jsou to cenné lekce nastupovat proti týmu, jako je tenhle. Mají tam hodně zkušených hráčů, kteří vědí, jak udržet těsný zápas,“ dodal kouč Devils.

Washington si musel setkání s New Jersey letos užívat. Šestnáct bodů se počítá. Capitals věděli, že v neděli nepředváděli svůj zrovna nejlepší hokej, bylo to trochu hledání, ale stačilo to. „Nebylo to dokonalé, ale pro vítězství jsme udělali dost,“ řekl Peter Laviolette.

Čistou bilancí 8 – 0 – 0 se Washington zapsal do historie. Osm výher nad jedním soupeřem v jedné sezóně zaznamenal naposledy Montreal nad Bostonem v základní části 2007-08. Současně jde o klubový rekord Capitals, kteří dosud žádného soupeře nedeklasovali.

V sestavě Caps chyběl podruhé za sebou Jakub Vrána, s jehož nasazením nebyl Laviolette spokojený. „Vedli jsme spolu hodně konverzací o jeho hře s důrazem na bojovnost. Je to šikovný hráč, ale v hokeji je hodně aspektů. Očekáváme od něj víc. Doufejme, že v něm pauza zažehne oheň, který ho otlačí správným směrem,“ řekl trenér předtím, než Vránu posadil na tribunu.

Capitals v úterý zakončí pětizápasovou šňůru na hřištích soupeřů. S Islanders, které vede bývalý kouč Ovečkinovy party Barry Trotz, nemají špatnou bilanci. První tři vzájemné duely vyhráli, naposledy ovšem padli vysoko 4:8. V dubnu se utkají s Ostrovany ještě čtyřikrát.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+