Klukům se Praha líbí, prozradil Šimek. Hertl by rád odlétal se čtyřmi body

Veřejnosti přístupné tréninky Nashvillu a San Jose jsou minulostí. Oba celky strávily na ledové ploše kolem hodiny a ladily poslední detaily před zítřejším startem nového ročníku NHL. Tomáš Hertl se na oba zápasy hodně těší a bude chtít, aby si odtud Sharks odvezli ideálně čtyři body. A co říkají hráči Sharks na Prahu?

Již zítra začne v Praze nová sezóna NHL a budou u toho i dva čeští hokejisté. V sestavě Sharks uvidíme Radima Šimka a Tomáše Hertla, který si po několika letech opět zahraje ve svém rodném městě. I proto si Hertl po skončení tréninku připravil překvapení pro svého syna a vzal ho na led.

„Chtěl jsem ho vzít na led nebo do kabiny, nakonec to dopadlo takhle. Přál jsme si, aby to prožil semnou, aby mě rodiče s ním viděli na ledě. Byl sice trošku vyjukaný, ale věřím, že si to užil a jednou na to budeme vzpomínat," začal tiskovou konferenci útočník Sharks, který se v posledních dnech opravdu nenudí.

„Samozřejmě je toho na mě docela hodně. Člověk je z Prahy, kluci se vyptávají. Včera sem plánoval i večeři. Do toho je i dost mediálních povinností, takže toho času tolik není," řekl Hertl.

Procházka večerní Prahou ale hráče Sharks dokázala zaujmout, což potvrdil Šimek. „Včera jsme s kluky zašli na Václavské náměstí, dali si tam klobásu na grilu a všichni byli nadšení. Navíc říkali, že se jim Praha líbí víc než Berlín, takže mě to potěšilo, prozradil třicetiletý zadák.

Ačkoliv se jedná o mimořádnou událost, tak Hertl moc dobře ví, že se bude hrát i o důležité body a před individuálním výkonem by radši upřednostnil vítězství. „Osobní statistiky jsou krásný, ale já budu radši za vítězství. Jasně, kdo by nechtěl dát v O2 Aréně nějaké góly, sám bych jich rád pár dal. Když ale poletíme domů se čtyřmi body, budu šťastnější, než když dám čtyři góly a budeme mít dvě prohry."

Na závěr tiskové konference český útočník dodal, že doufá, že si oba dva týmy zápasy v Praze užijí. „Věřím, že to všechny baví a rádi sem do Evropy jezdí."

První zápas nové sezóny začíná 7.10. ve 20:00.

