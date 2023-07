Knight se po absolvování asistenčního programu opět připojil k Panterům!

Bývalá brankářská dvojka Panterů se pomalu dostává do tréninkového procesu. Gólman Floridy vstoupil už v únoru do asistenčního programu a nyní dostal svolení opět se připojit ke svému týmu. Knight se společně s prospekty Panthers zúčastnil přípravného kempu, aby si opět vybojoval místo v hlavním týmu.

Třináctka draftu roku 2019 odchytala svůj poslední zápas za Floridu 18. února. O šest dní později klub oznámil, že Spencer Knight nastupuje do asistenčního programu NHL z blíže nespecifikovaných důvodů, jak to v těchto případech obecně bývá.

Knight se o důvodu nástupu do programu ani po jeho zdárném ukončení bavit nechtěl.

„Nemyslím si, že je ten správný čas něco v tomto směru řešit. Udělám to, až si budu stoprocentně jist, že je ten správný čas. Ale bez ohledu na to jsem rád, že jsem tady a opět se bavím hokejem. Myslím, že je to pro mě nyní ta největší věc.“

Americký maskovaný muž doufá, že pro něj bude nováčkovský kemp tím správným odrazovým můstkem při návratu zpět do NHL.

„Myslím, že je velmi důležité tady být. Je to skvělá příležitost opět hrát hokej. Musíte přijít a tvrdě pracovat. Jsou věci, ve kterých se tady snažím posunout dál a být co nejlepší. Mohl bych spekulovat o tom, jak se věci okolo mého návratu vyvíjejí, ale jsem se naučil, že musím být v pohodě, ať se stane cokoliv. To je můj přístup, který si myslím, že musím mít, protože vím, jak dobrý jsem a nepochybuji o sobě. Myslím, že mám značné schopnosti a že mohu být jedním z nejlepších brankářů v této lize. Je mi stále jen 22 let.“

Sám Knight se sice musel věnovat asistenčnímu programu, ale o svůj tým se dále zajímal a sledoval jeho cestu do finále.

„Myslím, že to byla jedna z věcí, kterou stálo za to vidět. Pokud tvrdě pracujete a budete se toho držet, můžete dosáhnout úspěchu. V sezóně jsou chvíle, kdy si prostě říkáte, že nemůžete vyhrát a sotva projdete do play-off. Ale stále nepřestáváte pracovat, a to se nakonec vyplatí. Myslím, že příklad Panthers v play-off je dokonalý.“

Uvidíme tedy, za jak dlouho se Knight vrátí zpátky do nejprestižnější hokejové ligy světa. Sebevědomí tomuto brankáři rozhodně nechybí, ale bude záležet hodně na tom, jestli jej dokáže proměnit v činy na ledě.

