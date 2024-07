Kočky už krvácejí. Floridu opouští světoznámí beci i další šampioni

Nevyhnutelné se stalo skutkem. Kádr čerstvých vítězů Stanley Cupu již schytává rány a některé dosti bolestivé. Vždyť Panteři přišli třeba o Brandona Montoura, po jehož setrvání prý generální manažer Bill Zito toužil natolik, že byl ochoten vyměnit klubovou ikonu Aarona Ekblada.

Montoura vystřelila mezi věhlasné zadáky minulá sezona.

Bodově explodoval, zastavil se až na čísle 73! A produktivní byl i letos. Nově bude válet za Krakeny ze Seattlu.

Patřil k nejvytěžovanějším plejerům z celého mančaftu.

Zvučné jméno má i Oliver Ekman Larsson. Jistě, už to není ten superman jako před pár lety, ale také on patřil do šestice obránců, kterým kouč Paul Maurice výhradně věřil.

Cestou za Stanley Cupem sázel na osvědčený sextet, nepustil do něj nikoho ani na minutu.

O to těžší teď bude defenzívu vhodně doplnit, především Montour musí hodně chybět.

Není žádným tajemstvím, že Zito o něj hodně stál.

Měl se dokonce snažit vytrejdovat Ekblada, výraznou osobnost a dříče, který vstupuje do posledního roku smlouvy, aby získal prostor pro Montourův podpis.

City stranou, jednoduše mu přišel důležitější než Ekblad, jednička draftu roku 2014, která ale v posledních letech nedosahuje svého výkonnostního stropu.

NHL je především byznys, tak prosté to je.

OEL zaujal 32 body v základní části, kdy hrával přes 18 minut. V play-off jeho role mírně klesla, i tak byl vidět. Hokejové štěstí se vydal hledat do Toronta.

Potěšující pro fanoušky Cats budiž fakt, že se povedlo prodloužit osvědčeného Rusa Dmitriho Kulikova. Jinak ovšem Zito směrem dozadu mlčí.

A to se mu navíc rozpadl se i brankářský tandem.

Výtečný ročník vynesl Anthonymu Stolarzovi laso od Maple Leafs. Jeho betony si pokusí „obout“ Chris Dreiger, kterého čeká floridská štace s pořadovým číslo 2.

A pak je tu Spencer Knight, u něhož ovšem platí heslo „čekejte nečekané“. Kdo ví, jak to s enigmatickým supertalentem bude.

Bylo předem jasné, že kompletní kádr udržet nelze, obzvlášť pak po zdařilém, ale stále nákladném podpisu Sama Reinharta. To nezvládne žádný mistr.

Počítalo se s vícero odchody, těžko bude Zitovi někdo předhazovat ztrátu třeba Ryana Lomberga.

Stejně jako Kevina Stenlunda, který nicméně odváděl tak užitečnou práci, že v play-off dostal od Maurice důvěru ve všech zápasech.

Ztráty v obraně, hlavně ta Montourova, ale bolí.

Pro Zita teď bude patrně nejvyšší prioritou onu bolest co nejvíce zmírnit a najít náhradu. Pod stropem má lehce přes 7 milionů, přinejmenším polovinu uzme RFA Anton Lundell.

Panikařit ovšem respektovaný funkcionář s praxí hráčského agenta nebude.

Na příkladu Gustava Forslinga veřejnost naučil, že elitní bek může přijít i zdarma.

Share on Google+