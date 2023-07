Kojoti se snaží překročit svůj stínu! Podaří se udělat první krok už tuto sezonu?

Odkladiště smluv nehrajících či zraněných veteránů, které nemá ani arénu odpovídající kvalitě NHL. Tak se už nějaký ten pátek přezdívá arizonským Kojotům. Vedení se ovšem nyní konečně začíná snažit, aby tým alespoň částečně povstal z popela. Generální manažer už udělal několik zásadních kroků.

Bude nesmírně těžké zbavit se cejchu, který se s Arizonou táhne už několik let. Tým pravidelně trčí u dna ligy a je spíše otloukánkem NHL. Když je potřeba zbavit se příliš vysokého kontraktu, všichni manažeři napříč NHL telefonem vytáčí arizonskou poušť, kam za úplatu v draftu přemrštěnou smlouvu pošlou.

Bill Armstrong se ovšem nyní snaží celou situaci změnit.

„Když jsem poprvé převzal vedení, můj myšlenkový proces byl takový, že pokud chcete vyhrát Stanley Cup, musíte se nejdříve obklopit správnými lidmi. Vše začíná vaším amatérským skautingem. Pak následují trenéři a další profesní personál. Musíte udělat vše pro to, abyste získali náskok oproti vaší konkurenci.“

Kojoty ovšem trápí jeden palčivý problém, který jim neustále sráží cenovku atraktivity destinace.

„Myslím, že největším problémem u Coyotes je, že se zmítáme v malé aréně. Klukům, které jsme v létě získali na trhu volných hráčů, jsem říkal, že já nestavím kluziště. Buduji organizaci a stavím tým. Snažím se vybudovat mistrovský tým tady v poušti. Řekl jsem jim, že právě proto je chci přivést do Arizony a udělat z nich Kojoty. Dal jsem jim příležitost a oni ji přijali.“

„Poslední dva roky byly těžké, pokud jde o sledování našeho týmu při přestavbě a přijímání špatných smluv od konkurence. Teď se to dostává konečně do dobré fáze. Máme před sebou velké výzvy. Zažijeme sice chvíle, kdy nejsme moc dobří, ale máme schopnost se zlepšovat. Nyní můžeme udělat další posun. Dalším krokem pro nás je snažit se hrát konzistentně celý rok a zjistit, jak dobří můžeme být.“

Mnoho lidí ovšem stále Arizonu nepovažuje za město, kde by měl být hokejový stánek NHL natrvalo. Kojoti tak musí bojovat i s nepřízní veřejnosti.

„Teď žijeme přítomným okamžikem,“ řekl Armstrong. „Myslím, že hráči ignorují tyto informace, protože jsou tak zarytí do toho, abychom se zlepšili. Jsou zapojeni do procesu a jsou hrdí na to být Kojoty.“

V Arizoně v létě podepsali: Jason Zucker, Alexander Kerfoot, Nick Bjugstad a Troy Stecher, kteří se dle manažera odhodlali k podpisu i díky skvělému zázemí, které v poušti nově je.

„S hráči vedeme tréninky trochu jinak, rozvíjíme hokejové dovednosti jinak a rozcvičujeme se jinak než kterýkoli jiný tým NHL. Je to přesně to, co jsme chtěli. Způsob, jakým děláme věci v zákulisí a jak velkou lásku dáváme hráčům a zajišťujeme, aby byli na vrcholu, ať už jde například o stravování díky naší výživové poradkyni nebo o naše kluky ze sportovního úseku. Ujišťujeme se, že vědí, co jsou jedí a kolik hodin potřebují spát.“

„Myslím, že nově příchozí hráči vidí kluky, kteří mají úspěch u nás v poušti a vidí tým dělat další pokrok s trenérským týmem, který se zde změnil s naší nově nastolenou kulturou. Jsou z toho nadšení. Proto vidíte, jak se k nám noví kluci rádi připojují. Cítí, jak se tempo pomalu mění a že máme mnoho nadějných talentovaných prospektů.“

Share on Google+