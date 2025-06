Kolaps v nejhorší chvíli. Nevíme, proč se rozjíždíme tak pomalu, zní z kabiny Oilers

Florida? Jako kdyby hrála jinou ligu. „Proti některým týmům by to možná stačilo. Ale ne proti tomuhle,“ přiznal po debaklu 2:5 obránce Edmontonu Jake Walman. Oilers se znovu rozjížděli pozdě, tahali za kratší konec od úvodního vhazování a skončili ve stejné pasti jako už tolikrát v této sérii. Tentokrát je to ale stálo mečbol.

„Vyhrajeme buly a oni nám z toho hned dají gól. Dvakrát. Místo tlaku vybíráme puky z branky,“ zlobil se trenér Kris Knoblauch. „Tým byl zkrátka mdlý. Nehráli jsme svůj hokej.“

A to přesně vystihuje problém celých finálových bitev. Florida si bere zápasy už v první třetině. Edmonton? Většinou jen hledá způsob, jak se chytnout. Jenže když soupeř napálí dvě branky ještě před první pauzou, je pozdě. „Většinu série začínáme úplně vlažně. Kdybych měl odpověď, už s tím něco udělám,“ řekl bez obalu Mattias Ekholm.

Oilers zaostávali ve všech směrech. McDavid? Jeden moment. Draisaitl? Dvě střely. Přesilovky? Nula. Bobrovskij? V klidu. Až ve třetí třetině přišel záblesk, McDavid snižuje na 1:3, jenže o 46 vteřin později Reinhart zvedá skóre zpátky na stranu Panthers.

„Prostě jsme se k tomu nedostali. A když jo, tak jen na chvíli,“ řekl Nugent-Hopkins. „Oni našli cestu, jak dát první i druhý gól. My můžeme dotahovat, ale to nemůže být plán.“

Corey Perry sice ještě snížil na 2:4, ale vše uzavřel do prázdné Luostarinen. Florida teď vede 3:2 na zápasy, další duel se hraje v Sunrise. Edmonton musí vyhrát – dvakrát. „Chybí propojení, není tam energie. Víme, co dokážeme, ale dnes jsme to znovu nepředvedli,“ řekl Walman. „Nemůžeme hrát jen chvílemi. Musí to být celých šedesát minut.“ „Máme to v sobě. Ale trvá nám to. Nechápu proč,“ kroutil hlavou znovu.

Knoblauch byl po utkání opatrný i v otázce brankářů. Pickard pustil čtyři góly z 18 střel. „Nemyslím, že by to byla jeho vina. Byly to brejky, střely přes clonu. Neudělal nic špatně.“

A co teď? „Je to další těžká situace. Ale my už jich letos pár zvládli,“ řekl trenér. „Můžeme to otočit. Věříme si.“

