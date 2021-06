Kolébka hokeje na nohou! Kanadský tým je jedno vítězství od finále

Přiznejme si, kdo to čekal? Kanadská divize byla obecně považována za nejslabší, garantovaný postup jednoho z kanadských týmů až do semifinále možná ani nemusel vypadat zrovna fér. Všechno se mělo potvrdit tím, že Montreal postupoval až jako čtvrtý. V základní části měl o 23 bodů méně než Vegas. Měla to být rychlá práce.

Jenomže Habs po pěti zápasech vedou 3:2 a sahají po finále!

Kanada je na nohou, něco takového neprožívá často. Poslední vítěz Stanley Cupu ze země javorového listu je právě Montreal, na trofeji z roku 1993 je už pořádná vrstva prachu. Je to také rok narození Phillipa Danaulta, Joela Armii nebo Joela Edmundsona. Od té doby byly ve finále jen Vancouver (1994), Calgary (2004), Edmonton (2006), Ottawa (2007) a znovu Vancouver (2011).

Pokaždé na straně poražených.

Montreal je překvapením letošního play off. Od stavu 1:3 s Torontem je doslova k nezastavení. Vyhrál pak sedm utkání v řadě, dohromady ztratil jen dva z posledních dvanácti zápasů. Speciálně je úspěšný venku, na hřištích soupeřů vyhrál sedm z devíti.

„Je obtížné uvěřit, že jsou Canadiens, kteří čelili od pátého zápasu prvního kola s Torontem vyřazení, nyní v takové pozici,“ píše Montreal Gazette.

„Překonali jsme letos hodně překážek. Celý rok, včetně prvního kola play off. Ukazuje to náš charakter. ‚Pricey‘ nám pomáhá asi nejvíc,“ říká Danault, jemuž byly v době posledního vítězství Habs tři měsíce.

Druhá perioda pátého duelu je komentátory hodnocena jako „nejlepší třetina Vegas v play off“, hosté přesto dvěma góly jen navýšili vedení do stavu 0:3. Canadiens se můžou opřít o skvělé výkony Careyho Price a o perfektní hru v oslabení - bilance Vegas v sérii je 0 z 12 přesilovek.

„Jsme naprosto šťastní z toho, co právě děláme,“ hlásí asistent trenéra Luke Richardson po pátém utkání. „Získáváme zkušenosti. Dohráváme utkání, jak je potřeba. Do dalšího zápasu jdeme s tím, že schází jediná výhra. Na to se soustředíme.“

Richardson momentálně zaskakuje za Dominiquea Ducharmea, který je v karanténě. Vyzdvihl zejména práci lídrů: „Táhnou mužstvo správným směrem. Trenérský a manažerský štáb dodává jen další podporu. Jdeme správným směrem, ale ještě tam nejsme,“ varuje kouč.

