20. září 11:55Jakub Ťoupek
Generační talent Connor Bedard vstupuje do svého posledního roku nováčkovské smlouvy. Kolem jeho nového kontraktu je spoustu povyku, on ani organizace ale nikam nespěchají. Vypadá to ale, že agenti Bedarda z Newport Sports Management stanovili vysokou počáteční cenu, a to z dobrého důvodu.
Bedardova nezpůsobilost k arbitráži příští léto teoreticky snižuje jeho vliv na výšku kontraktu, ale všichni vědí, že je ústřední postavou budoucnosti Hawks, a to samo o sobě vytváří velký tlak. Všichni také vědí, že Hawks mají k dispozici dostatek prostoru pod platovým stropem. Frank Nazar a Spencer Knight, kteří stejně jako Bedard získali 1. července tohoto roku nárok na prodloužení smlouvy, zvolili opačný přístup a rovnou podepsali prodloužení smlouvy.
Tím, že si vyřídili své závazky před začátkem této sezóny, jsou jejich kontrakty relativně výhodné pro tým. Pokud se ukážou během sezóny jako hvězdy, tak jejich platy 6,6 milionu dolarů, respektive 5,8 milionu dolarů, by se v následujících letech mohli jevit jako klíčové pro budoucnost organizace. Jak Bedard ve čtvrtek řekl o Nazarovi: „Bude se jen zlepšovat. Podepíšete ho brzo a budete na tom dobře.“
Bedard naopak sází spíše na sebe. Jeho hodnota poroste pouze v případě, že se jeho letní trénink vyplatí a on se v této sezóně stane superhvězdou, kterou se podle očekávání stát měl. Rostoucí platový strop NHL mu bude také nadále prospívat. Deset procent ze stropu 104 milionu dolarů představuje výrazně více peněz než 10 % ze stropu 83,5 milionu dolarů.
Těchto 10 %, jinými slovy 10,4 milionu dolarů ročně, pravděpodobně představuje minimum pro Bedardův příští kontrakt. Hvězda Devils Jack Hughes, který má podobný profil jako Bedard, podepsal druhý kontrakt ve výši 9,7 % stropu v sezóně 2022/23. Podepsal jej však ještě předtím, než se jeho výkonnost skutečně rozběhla.
Tahoun Oilers Connor McDavid naopak podepsal druhou smlouvu v hodnotě neuvěřitelných 15,7 % stropu v sezóně 2018/19. To pravděpodobně stanoví maximum pro Bedarda, vzhledem k tomu, že McDavid již měl za sebou sezónu se 100 body, je méně pravděpodobné, že se vyšplhá až do takové výše.
Kompromis mezi Hawks a Bedardem by se mohl pohybovat v rozmezí 12 %–13 %, tedy zhruba 12,5–13,5 milionu dolarů. Právě tato sezóna však bude v jednáních klíčová. Ani jedna ze stran nikam nespěchá a všem je jasné, že generační talent nakonec s organizací podepíše, otázkou však zůstává za kolik.
