Koleno na Nečase? Někteří fanoušci i protihráči mluví o Čechově simulaci

Zápas mezi New Jersey Devils a Carolina Hurricanes skončil výsledkem 5:2 ve prospěch Caroliny, ale skutečný příběh se odehrál během třetí třetiny. Zatímco skóre naznačuje jasnou dominanci Hurricanes, realita na ledě byla dlouho jiná. Pak však přišel kontroverzní moment, který změnil celý průběh utkání.

Martin Nečas projížděl neutrální zónou, když se Timo Meier rozhodl vystoupit proti němu. Kontakt koleno na koleno byl jasný a sudí ihned signalizovali trest. Po přezkoumání situace udělili Meierovi trest na pět minut a poslali ho do kabin. Nečas odešel do šatny, ale po krátké době byl zpět na ledě, což vyvolalo u některých fanoušků otázky.

„Vypadalo to jako zranění, které bylo nahrané,“ komentoval situaci útočník Devils Paul Cotter. „Náš tým to vnímal jako nafouknuté, nelíbilo se nám to, což nás nakoplo.“

Rozhodnutí vyvolalo bouřlivou debatu. Zatímco jedni považovali zákrok za jasný faul, jiní tvrdili, že Nečas situaci přihrál. „Měly to být jen vzájemné menší tresty,“ napsal jeden uživatel na X. Další přirovnal Nečasův pád k hereckému výkonu hodnému NBA.

Komentáře jako „Nečas simuloval, aby získal výhodu“ nebo „Další špatný verdikt rozhodčích, co kazí NHL“ až překvapivě rychle zaplavily diskuse. Někteří šli ještě dál a obvinili NHL z toho, že podobnými rozhodnutími podporuje nečistou hru.

Carolina využila následnou přesilovku, když Jackson Blake vstřelil svůj osmý gól sezony. Tento okamžik zlomil zápas, Devils už nenašli odpověď. „Celý tým se snažil, ale bylo vidět, že je to psychicky rozhodilo,“ uvedl jeden z komentátorů. Sebastian Aho a Jack Roslovic poté ještě zvýšili vedení Hurricanes.

Mimochodem, Timo Meier už má v této sezóně za sebou jeden disciplinární trest za krosček. Není asi proto divu, že rozhodčí přistoupili k zákroku přísněji.

