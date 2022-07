Kolik bude stát Gaudreau? Osmdesát miliónů je zřejmě málo

K situaci kolem Johnnyho Gaudreaua prosakuje stále víc informací, toužebně očekávaná zpráva pro fanoušky Flames ale nepřichází. Oznámení o stvrzení spolupráce talentovaného útočníka a Plamenů je stále v nedohlednu.

Calgarské listy shodně píšou, že klub nabídl osmadvacetiletému forvardovi maximum toho, co mohl. Má jít „zcela bezpochyby“ o největší smlouvu v historii klubu. Roční plat mezi 9-10 milióny dolarů na maximálně možných osm let.

„Novinka je, že nejsou žádné novinky, což není dobrá novinka, pokud jste Calgary,“ hraje si se slovy komentátor Pierre LeBrun. Johnny Gaudreau se stále nerozhodl. Vyčkává na trh s volnými hráči? Pokud nepodepíše, je 13. července volný bez omezení. Byl by rozhodně nejatraktivnějším jménem. Jak už jsme informovali před pár dny, jeho tábor s klubem nekomunikuje.

Má skutečně nárok na ještě větší balík, než mu klub nabízí? Gaudreau byl se 115 body (40+75) druhý v produktivitě základní části. S 90 body při vyrovnaném počtu hráčů na ledě byl v lize úplně nejlepší. Flames nemají v hlavě jen jeho, jednají s více hokejisty.

Chráněnými volnými hráči letos jsou Matthew Tkachuk nebo Andrew Mangiapane. Oba mají za sebou vynikající sezónu. O smlouvě jedná také obránce Oliver Kylington.

„Je to trochu matrix,“ řekl generální manažer Brad Treliving, který právě odcestoval na draft do Montrealu. „Máme hodně hráčů, kteří potřebují smlouvu. Musíme si určit, jak by měl každý kontrakt vypadat a jak to má všechno zapadnout dohromady. Samozřejmě někteří hráči jsou na vrcholu potravního řetězce, ve smyslu výše smlouvy. Musíte si určit, co dokážete akceptovat s ohledem na platový strop.“

„Je to velmi proměnlivé,“ pokračoval Treliving. „Musíte si zachovat pružnost. Johnny je na zenitu výkonnosti a my ho moc chceme udržet, ale jsou tu další hráči, které chceme udržet taky. Máme omezený prostor, všechno musíme zvážit.“

Nabídku svému korunními princi údajně v Calgary poslali ihned po vyřazení z play off, aby viděl, jak si ho váží. Rovněž Elliotte Friedman potvrzuje, že by mělo jít o 9,5 mil. na 8 let. „Kolik nabídne někdo jiný, aby to přebil? Bude to ale jen na sedm let. Nemám tušení, jakou časovou hranici si útočník Calgary dal? Kde chce strávit příští fázi života?“ táže se komentátor.

