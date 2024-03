Komplikace pro Canucks, zranil se Demko. Stihne play off?

Thatcher Demko, jednička Vancouveru, se zranil. Bohužel pro něj a celý tým nejde o žádné malé zranění, ze hry bude v rámci týdnů. Podle zpráv ze zámoří to ale vypadá, že se vrátí před play off. "Vůbec se o to nebojím," řekl trenér Canucks Rick Tocchet

Demko má ve 49 zápasech hned 34 výher, vynikající čísla vykazuje v procentuální úspěšnosti zákroků (91,7 %) a v průměru obdržených branek na zápas (2,47).

"Není to nutně jen negativní," řekl Tocchet. "Ať už bude mimo hru jakkoli dlouho, alespoň si odpočine."

Neznamená to však, že chybět nebude. Jedná se o významnou trhlinu v plánech do zbytku základní části.

"Demko ukázal, že je jedním z nejlepších brankářů v lize, a když ho tady na chvíli ztratíme, není to příjemné, ale víme, že se vrátí a bude připraven nastoupit," dodal obránce Tyler Myers.

Velkou roli nyní dostane Casey DeSmith. Ten si ve víkendovém utkání proti Jets, ve kterém střídal zraněného Demka, připsal 10 zákroků a očekává se, že nyní bude právoplatná jednička. "Casey si zaslouží dostat šanci," řekl Tocchet.

V prvním utkání po Demkově zranění si DeSmith připsal 30 zákroků při středeční prohře 3:4 v prodloužení s Avalanche.

"Vždycky je vzrušující hrát víc,“ komentoval to DeSmith. "Už jsem to tak v kariéře párkrát měl, když jsem zaskakoval za zraněné. Vždycky si tu zkušenost užívám a v minulosti se mi dařilo, takže se na to těším. Je výhoda, že mám už něco za sebou.“

Do pozice dvojky se posune Arturs Silovs, který byl v úterý za mimořádných okolností povolán z Abbotsfordu, farmářského týmu.

Silovs, který v této sezoně za Canucks ještě nehrál, má v pěti zápasech NHL bilanci 3-2-0 s průměrem 2,75 gólů na zápas a úspěšností zákroků těsně pod 91 %, přičemž všechny zápasy se odehrály v minulém ročníku.

Dvaadvacetiletý Silovs má v této sezoně ve 33 zápasech AHL bilanci patnáct výher a čtyři čistá konta.

