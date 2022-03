Komplikace pro Colorado. MacKinnonovi hrozí dlouhá pauza

Tohle by nebylo dobré. I když má Colorado široký kádr, ztráta hlavní hvězdy Nathana MacKinnona by mohla mít fatální dopady. Avalanche sice nespecifikovali jeho zranění, dle novinářů má však jít o zlomeninu ruky.

Původ zlomeniny? Ověřené to není, ale mělo by jít o „dárek“, který si MacKinnon odnesl z bitky s obráncem Minnesoty Mattem Dumbou.

S týmem sice na začátku týdne odletěl do Calgary, odtud byl však poslán zpátky do Denveru.

„Mohlo by to být z té bitky,“ vyhnul se přímé odpovědi kouč Colorada Jared Bednar. Když byl dotázán, jak moc se obává vážnosti zranění, odpověděl: „Hodně.“

MacKinnon v poslední době ukazuje svou tvrdost poměrně často, nebojí se soubojů ani hitů na hrazení. Když ve třetí třetině zápasu proti Wild Dumba tvrdě srazil Mikka Rantanena, MacKinnon se rozhodl jednat.

„Od něj to čekáte. Nelíbilo se mu to. Hit to byl čistý, ale tvrdý. Nad ničím nepřemýšlel a jel se zastat spoluhráče. Je prostě takový,“ komentoval situaci Bednar a dodal, že by byl radši, kdyby se jeho hvězdní hráči do takových kousků nepouštěli.

Podobný náhled na situaci měl i Erik Johnson, jenž na jednu stranu ocenil MacKinnona za skvělý charakter, na stranu druhou však tým nechce, aby se právě on pral.

„Nechceme, aby se pral. Souboj s Dumbou vzal na sebe, ale kdyby počkal deset sekund, už by tam byl Kurtis MacDermid, který by se toho ujal,“ řekl Johnson.

Pokud se zlomenina ruky potvrdí, bude to pro Laviny obrovská komplikace. MacKinnon dělá na ledě rozdíl, bere zodpovědnost na sebe a svými ofenzivními schopnostmi dokáže rozhodovat zápasy. Už nějakou dobu navíc chybí kapitán Gabriel Landeskog, kromě něj i dvojice obránců Sam Girard a Ryan Murray.

