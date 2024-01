Komplikace pro Colorado. Ničuškin míří do asistenčního programu

Osm měsíců poté, co Valerij Ničuškin, útočník Colorada, vynechal kvůli osobním důvodům většinu série play off proti Seattlu Kraken, vstoupil Rus do programu pomoci hráčům pod hlavičkou NHL a její hráčské asociace.

Ničuškin vynechal sobotní zápas Colorada proti Torontu a v pondělí ráno před zápasem Avs proti Canadiens ani nebyl na ledě. Trenér Avs Jared Bednar již dříve uvedl, že před zápasem v Torontu se necítil dobře.

"Učinil jsem rozhodnutí vyhledat pomoc a vstoupit do programu pomoci hráčům," uvedl Ničuškin v prohlášení, které vydali Avalanche. "Mým cílem je vyřešit své problémy a jednou provždy zabránit negativním důsledkům. Chci poděkovat své ženě a rodině, přátelům, organizaci Avalanche a všem našim fanouškům za pochopení a podporu. Udělám vše pro to, abych se co nejdříve vrátil na led a připojil se ke svým spoluhráčům."

Ničuškin je druhým hráčem Avs, který do programu během této sezony vstoupí. Obránce Samuel Girard byl mimo tým měsíc poté, co vyhledal léčbu kvůli silným úzkostem a depresím, které vedly k nadužívání alkoholu.

"Chce to hodně odvahy, aby to člověk dokázal," řekl Bednar po pondělní prohře s Montrealem. "Ničuškin teď prochází těžkým obdobím. Přejeme mu to nejlepší, ale bude nám chybět. O tom není pochyb. Ale jsme tu pro něj."

Je to také podruhé, co Ničuškin opustil tým během posledních osmi měsíců. Loni v dubnu vynechal zkušený útočník závěrečných pět zápasů série prvního kola. Co k této absenci vedlo? Ničuškin opustil tým předtím, než se objevila policejní zpráva, podle níž byla v jeho hotelovém pokoji v Seattlu před třetím zápasem nalezena opilá žena, která potřebovala lékařskou pomoc, což ale klub nikdy nepotvrdil.

I proto byl Bednar nedávno dotázán na nejistotu s Ničuškinem, která zavládla na začátku sezony.

"Nejistota by byla z vnějšího pohledu," řekl Bednar. "Viděl jsem Vala předtím, než jsem odsud v létě odjel, a už poté, co se o sebe postaral a vrátil se, si vedl skvěle. Cítil jsem, že Val bude mít tréninkově důležité léto, jelikož byl konečně zdravý. Opravdu nemám žádné obavy. Nemuseli jsme s ním ani s Girardem, který se vrátil po podobném problému, opravdu nic řešit.“

Ničuškin je přitom uprostřed parádní sezony. Ve 40 zápasech nastřílel 22 gólů a nasbíral 42 bodů, což je tempo, které by v obou kategoriích vytvořilo nové osobní rekordy.

