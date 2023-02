Komplikace pro Devils! Nehrál Hughes, dlouho by však chybět neměl

Pokud jste při nočním zápase s Kraken hledali v sestavě Devils devátého nejproduktivnějšího hráče soutěže Jacka Hughese, nenašli jste jej. Technicky velice zdatný centr totiž kvůli zranění v horní části těla chyběl. Fanoušci New Jersey okamžitě začali spekulovat, vyjádření kouče Lindyho Ruffa je ale uklidnilo.

„Nemělo by to být vážné,“ odpověděl zkušený stratég na pochopitelný dotaz novinářů.

„Nebude chybět dlouho, mělo by se to vyléčit v krátké době. Je to mladý kluk a tohle mu v léčení určitě pomůže,“ doplnil Ruff.

Zdravotní trable přišly už v průběhu utkání v noci z pondělí na úterý s Vancouverem, které Ďáblové zvládli 5:4 po prodloužení. Hughes duel dohrál, avšak několik střídání v průběhu něj vynechal. V nastavené hrací době se na ledě však objevil, asistoval na brance spoluhráče Jespera Bratta.

Následující den však jednička draftu 2019 netrénovala, ve středu pak odjela z tréninkového procesu podstatně dříve. Její zdravotní stav se ale po středečním tréninku dle Ruffa nezhoršil.

„Usoudili jsme, že nebude správné, když nastoupí. Bude to chtít trochu času,“ navázal lodivod střídačky Devils.

I bez svého klíčového hráče New Jersey znovu uspělo, na domácím ledě tentokrát poměrem 3:1 porazilo silný Seattle. Ďáblové jsou po Bostonu a Carolině třetím nejlepším celkem právě probíhající sezony. Velkou zásluhu na tom má právě jednadvacetiletý Američan, po padesáti odehraných zápasech má na kontě 67 bodů za 35 branek a 32 asistencí.

Místo Hughese se v sestavě objevil Alexander Holtz, který odehrál něco málo přes devět minut. Na pozici centra se pak přesunul Dawson Mercer.

„Ostatní kluci dostanou trochu více času na ledě. Se zraněními už v letošní sezoně zkušenosti máme, takže neřešitelný problém by to být neměl,“ připomněl Ruff nedávné dlouhé zranění Ondřeje Paláta.

Také Seattle se však v utkání proti New Jersey musel popasovat bez své hvězdy, vinou zranění v dolní části těla scházel André Burakovsky. Zranil se už v nedávném utkání proti Islanders, v New Yorku odehrál jen 21 sekund.

Ani v případě Burakovského by se však nemělo jednat o dlouhodobé patálie.

„Zranění jsou součástí hokeje. Během sezony procházíte různými scénáři, nikdy neexistuje dokonalé načasování pro zranění. Musíme najít cestu, abychom se s nimi vypořádali,“ má jasno hlavní trenér Kraken Dave Hakstol.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+