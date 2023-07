Komplikace pro Oilers. Toews jim odpadá, přijde Nosek?

Podle posledního vývoje situace se zdá, že pravděpodobnost, že Edmonton podepíše Jonathana Toewse jako volného hráče, se výrazně snižuje. Zprávy ze zámoří dokonce naznačují, že Toews možná nepodepíše smlouvu ani s nikým jiným.

Spekulace se vyrojily, když Duncan Keith, který nyní pracuje ve strukturách vedení Oilers, údajně dostal za úkol sledovat Toewsův zdravotní stav po skončení sezony.

Vše ale asi bude jinak, jelikož se zdá, že naděje jeho návratu do NHL je s postupem času menší a menší. Podle Marka Spectora vyřadila agentura CAA, pod kterou Toews patří, legendu Chicaga ze svého seznamu volných hráčů, který před 1. červencem rozeslala týmům NHL.

Konečné rozhodnutí sice ještě nepadlo, ale v současné době se zdá být nepravděpodobné, že by Toews v nadcházející sezóně hrál. Jinak by byl součástí seznamu a všechny týmy by ho bývaly byly mohly oslovit-

Kurt Leavins z deníku Edmonton Journal ve stejném duchu vyjádřil podobné pochybnosti. Leavins zmínil, že pokud by byl Toews odhodlaný a fyzicky fit, mohl by být pro Oilers cennou posilou. Jak ale dodává, Toews se žádnými nabídkami nezabývá, což dále podněcuje nejistotu ohledně jeho budoucnosti.

Oilers nebyli jediným týmem, který Toewse sledoval, a absence jakéhokoli definitivního kroku k 7. červenci naznačuje, že možná není připraven pokračovat v kariéře.

Pro Oilers, kteří stále hledají zkušeného centra, jenž by dokázal poskytnout vůdčí schopnosti za minimální plat, byla vyhlídka na získání vždy skvěle připraveného, defenzivně laděného a zkušeného lídra lákavá. Toews se ale dlouhodobě potýkal s následky COVID-19, které v posledních letech ovlivňovaly jeho kondici a výkonnost.

Oilers s Toewsem nepochybně zůstanou v kontaktu, ale jeho budoucnost zůstává nejistá. Bude zajímavé sledovat, zda se Edmonton posune dál a podepíše někoho jiného (zmíněný Leavins navrhuje hlavně Tomáše Noska), nebo zda zvolí trpělivý přístup a počká, až bude jasné, že Toews oficiálně skončil, a teprve poté se vydá jiným směrem.

Share on Google+