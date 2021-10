Komplikace pro Tampu. Kučerovovo zranění je vážné

Ne, tahle sezona zatím Tampě Bay rozhodně nevychází podle představ. Čtyři zápasy, dvě upachtěné výhry v prodloužení. K tomu výprasky od Floridy a Pittsburghu. Bylo jasné, že si obměněný tým bude sedat. Nicméně aby toho nebylo málo, přichází další komplikace. Nikita Kučerov, jeden z klíčových hráčů Bolts, bude dlouhodobě mimo hru.

Kučerov byl přitom jeden ze světlých článků letošních Blesků. V třech zápasech, které stihl odehrát, získal čtyři body a tahal ofenzivu.

Sobotní zápas na ledě Washingtonu ale nedohrál, a tak se hned začalo spekulovat, o co jde.

“Rozhodně to není záležitost na pár dní, takže musíme počkat, až se vyjádří doktoři,” říkal trenér Jon Cooper s nadějí v hlase v pondělí.

O den později však musel být o něco smutnější. Ukázalo se totiž, že Kučerovovo zranění je dlouhodobějšího charakteru, a tak byl ruský útočník umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

“Loni chyběl nějakých šestapadesát zápasů, to teď nehrozí,” dodal s tím, že se Kučerov rozhodně do hry vrátí v průběhu sezony. “Je velkou částí našeho týmu, je jeho motorem. Když je s týmem, dělá všechny okolo lepší.”

Pro Kučerova je tato skutečnost o to smutnější, protože si v minulé sezoně zažil to samé. V základní části neodehrál ani zápas, jelikož se dával dohromady po operaci kyčle. Na soupisce se objevil až v play off, které svými výkony naprosto ovládl a dovedl Blesky ke druhému Stanley Cupu za sebou.

“Je to pro něj hodně frustrující, protože moc dobře ví, jaká dřina to byla na jaře,” vzpomínal na Kučerovovu rekonvalescenci Cooper. “Byl za ni sice odměněn Stanley Cupem, ale vím, že letos chtěl dominovat i základní části. Je mi ho líto.”

Rusovo zranění blíže specifikováno nebylo, nicméně je jasné, že jde o potíž na levé noze. Podle záběrů ze zápasu se Kučerov hned sehnul k tříslu. Podle novináře z Tampy Bay Erika Erlendssona by mohlo dojít i na operaci.

Pozorné fanoušky možná napadne, že se opakuje situace z minulého roku. I loni byl totiž Kučerov umístěn na tuto listinu, čímž z platového stropu umazal celý svůj plat. Tento prostor může tým zužitkovat, jak je libo. Tampa ho v uplynulé sezoně využila například na Davida Savarda. Pořídí si někoho i letos?

