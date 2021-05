Komplikace se srdcem jsou minulostí, Rossi už zase bruslí

Skvělá zpráva vzešla před pár dny z Rakouska. Potěšila nejenom fanoušky Minnesoty, nýbrž celý hokejový svět. Marco Rossi, jehož srdce značně zasáhla nemoc Covid-19, konečně bruslí a pomalu se vrací k plnohodnotnému tréninku.

„Každý den, když jsem šel spát, jsem se sám sebe ptal, jestli se zase probudím,“ vzpomínal na úzkosti po prodělání koronaviru. Až takto černé myšlenky měl teprve devatenáctiletý hokejista.

Na podzim trénoval se švýcarským ZSC Lions Curych, který hraje nejvyšší tamní soutěž. V tu dobu také prodělal koronavirus, ale na přípravu s rakouskou dvacítkou byl zpátky k dispozici. Měl jen lehké příznaky, proto se cítil zdravý. Díky tomu odehrál celý turnaj, ovšem po něm, když už se zdálo, že je ze všeho venku, jeho stav se začal zhoršovat.

„Lékaři mi řekli, že kdybych na turnaji odehrál ještě jeden zápas, mohlo to dopadnout úplně jinak,“ řekl útočník pro severoamerický portál The Athletic. „Jsem vděčný Bohu, že mě v takové situaci nenechal. Jsem šťastný, že jsem ještě naživu.“

„Vždycky před spaním to na mě dolehlo a já byl velmi smutný, dokonce jsem i několikrát brečel. Prostě jsem měl strach. Požádal jsem rodiče, jestli by se mnou mohli zůstat, dokud neusnu. A každé ráno, když jsem se probudil, jsem za to byl nesmírně vděčný.“

Měl těžké problémy se srdcem, v Minnesotě po světovém šampionátu neprošel zdravotní prohlídkou. Prokázala zánět srdečního svalu neboli myokarditidu.

Marco Rossi už je ale z nejhoršího venku. Před pár týdny začal lehce posilovat, nyní dostal od lékařů povolení bruslit. Stále má dost času se dostat zpět do formy a na předsezónním kempu si vybojovat místo v sestavě Wild. Jak se jeho brzký problém se srdcem projeví v budoucnu, je nejasné. Všichni si ale přejí, aby žádný vliv na jeho výkony a zdraví neměl.

