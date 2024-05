Komplikace v Carolině? Kromě hráčů by mohl odejít i trenér

Ač se to nemusí zdát, letošní play off by pro Carolinu mohlo být takovým posledním tancem. Hned devět hráčů totiž v létě může ze dne na den skončit, a to včetně dlouholetých stálic jako Brett Pesce, Brady Skjei, Jordan Martinook či Teuvo Teravainen. A možná se přidá i trenér Rod Brind’Amour, strůjce úspěchů.

Vzhledem k tomu, že smlouva s hlavním trenérem stále není uzavřena, tento pocit v zámoří sílí, zvláště když se ke konci základní části proslýchalo, že dohoda je téměř hotová, jenže jednání se zřejmě dostala do slepé uličky a zastavila se.

Zatímco Hurricanes čekají na začátek série druhého kola proti New York Rangers, Brind'Amourovo jméno se stále častěji zmiňuje v souvislosti s volnými místy jinde.

„Víceméně je hotovo, chybí málo,“ uklidňuje fanoušky majitel Hurricanes Tom Dundon v rozhovoru pro News & Observer. „Generální manažer Don Waddell a on na tom pracují. Řekl jsem OK téměř na všechno, o co mě požádali. Teď už jenom řeší poslední drobnosti.“

Díky úterní výhře 6:3 nad New York Islanders se Hurricanes stali prvním týmem NHL, který vyhrál kolo play-off v šesti sezónách v řadě od Detroitu Red Wings v letech 1995-2000.

Jedná se o šest sezon od doby, kdy Brind'Amour v létě 2018 převzal tým a ukončil desetileté čekání na play off. Dvakrát postoupili až do finále konference, ale v obou případech byli vyřazeni. I tak dokázal Brind'Amour neskutečné věci

Pokud by se dostal na trh, byl by jedním z nejžádanějších kandidátů. Už se objevily zvěsti, že generální manažer Seattlu Kraken Ron Francis chystá pro svého bývalého spoluhráče velkou finanční nabídku ihned poté, co v pondělí propustil hlavního trenéra Davea Hakstola.

Brind'Amour by se také přirozeně hodil do velkého týmu, jako je Toronto Maple Leafs, které by se mohlo rozloučit se Sheldonem Keefem, pokud utrpí sedmé vyřazení v úvodním kole za posledních osm let. Brind'Amourova dostupnost by také mohla vzbudit zájem dalších týmů, které mají trenéry pod smlouvou, jako jsou Philadelphia Flyers nebo Vancouver Canucks, kde má osobní vazby.

Dle všeho jde samozřejmě hlavně o peníze. Ostatně, ty už v Carolině jednou řešil.

Poté, co v roce 2018 začínal jako jeden z nejhůře placených trenérů NHL, podepsal Brind'Amour v červnu 2021 po třetím postupu Hurricanes do play off v řadě tříleté prodloužení smlouvy. Nicméně až poté, co zajistil zvýšení platů pro své asistenty a podřízené.

