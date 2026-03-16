Komu předá Trotz žezlo? V Nashvillu se začínají řadit kandidáti

4. dubna 10:00

David Zlomek

V Nashvillu se trochu v tichosti rozhořel souboj o křeslo generálního manažera. Barry Trotz, který před dvěma měsíci ohlásil svůj záměr odstoupit z této pozice, hodlá svůj tým zanechat v těch nejlepších rukou.

Podle insidera Elliottea Friedmana z podcastu 32 Thoughts se Nashville už pravděpodobně nachází ve fázi osobních pohovorů, nebo k nim má minimálně velmi blízko. Organizace má oproti konkurenci značný náskok, protože Trotz oznámil svůj odchod s dostatečným předstihem, což klubu umožnilo provést důkladný průzkum trhu.

Na seznamu kandidátů, kteří postoupili do dalšího kola, figuruje pětice mužů s velmi rozdílnými zkušenostmi. Mezi hlavní favority patří Brett Peterson, který momentálně působí jako asistent GM na Floridě a čeká ho role generálního manažera amerického výběru na nadcházejícím mistrovství světa.

Dalším vážným kandidátem je Bill Scott z Edmontonu, který je v lize považován za jednoho z nejlepších expertů na správu platového stropu. Scott působí u Oilers od roku 2010 a prošel si funkcemi od šéfa farmy až po asistenta generálního manažera. Z Dallasu se o post uchází Scott White, veterán, který v organizaci Stars působí už od sezony 2005/06 a má obrovské zkušenosti s řízením farmářských týmů v AHL. Interní kontinuitu pak představuje Jeff Kealty, který v Nashvillu pracuje neuvěřitelných 25 let a jako současný asistent GM zná každý detail fungování Predators.

Nejvíce rozruchu však vyvolává jméno Johna Chayky. Bývalý šéf Arizony, který se v roce 2016 stal nejmladším generálním manažerem historie, je známý svým extrémním důrazem na data a analytiku. Přestože z NHL odešel za kontroverzních okolností v roce 2020 těsně před startem play-off, Nashville ho evidentně považuje za vizionáře, který by mohl týmu dodat moderní rozměr. U něj se ale také spekuluje o zájmu Toronta.

Barry Trotz hodlá ve své funkci zůstat, dokud nebude vybrán jeho nástupce, což dává Predators luxus času. Do draftu zbývají více než dva měsíce a cílem je mít nového šéfa hokejových operací potvrzeného ideálně do konce května.

Aktuálně z nhl.cz

Češi a Slováci: Zacha se trefil proti Flyers, Sýkora pomohl k demolici Caps

6. dubna 7:53

Kaprizov sestřelil Detroit, Pittsburgh si poradil s Floridou, Rangers nadělili osmičku Caps

6. dubna 7:52

Zajímavý trenérský řez i na Long Islandu. Roy končí, otěže přebírá DeBoer

5. dubna 19:02

Toronto chystalo velký trejd. Ve hře byl Knies, zájem byl o český talent

5. dubna 17:30

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

