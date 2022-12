Komu skončí vítězná série? Minnesota jde na Ottawu, Carolina zase na Pittsburgh!

Po nabitém nedělním ránu bude na programu pouze pět klání. Mezi nimi je však několik zajímavých duelů. Do akce jdou na vlně hrající Minnesota, Ottawa, Carolina, Rangers, či Pittsburgh. Naopak černou sérii potřebují nutně zlomit v Calgary, Seattlu a Chicagu.

Vše vypukne už ve 20:00, takže netřeba nastavovat budíky. Xcel Energy Center se připravuje na příjezd Senátorů. Minnesota zatím válí a snaží si vydobýt co nejlepší pozici v divizi. Do karet jí hraje i rozsáhlá marodka Avalanche. Divočáci zvládli poslední čtyři klání a mohou se tedy pochlubit skvělou fazónou. Stejnou statistiku vítězství má ale i Ottawa, ale jeden z celků o ni dnes jistě přijde. Senators se budou muset obejít bez své německé hvězdičky Tima Stützleho, který je na marodce.

Podobně na tom bude i zápas mezi Pittsburghem a Carolinou, který startuje ve 23:00. Hurikáni bodovali v posledních osmi duelech a zatím zdatně zvládají absenci Sebastiana Aha v sestavě. Ten nenaskočí do zápasu ani tentokráte. Sedm vítězství v řadě si připsali Tučňáci, kteří přes stárnoucí jádro mužstva platí za černého koně Metropolitní divize. Pittsburgh se bude ovšem muset obejít bez Jasona Zuckera.

V United Center bude chtít Chicago v 1:30 konečně ukončit děsivou sérii proher. Nemá na to ovšem zrovna nejideálnějšího soupeře, jelikož Jezdci z New Yorku zvládli posledních šest bitev a upevňují si místo v Metropolitní divizi. Nic jiného jim ani nezbývá, jelikož Washington se začíná nebezpečně přibližovat. Chicago naopak po posledních kláních padlo na dno celé Západní konference.

O půl hodiny později bude mít doma šanci na reparát Seattle, který se potácí v krizi a potřebuje se vrátit k zodpovědným výkonům, jež mu zajišťovaly pravidelný bodový příděl. Krakeni nezvládli z posledních šesti duelů pět střetnutí a tým se z útoku na čelo konference propadl až na pozici podobnou Edmontonu. Soupeřem bude Seattlu Winnipeg, který teď dvakrát za sebou bodoval a rád by sesadil Dallas z čela Centrální divize.

Pondělní ráno nám uzavře klání v Kalifornii. Ve 4:00 se utká San Jose s Calgary. Plameny už nutně musí zabrat. I hráči už si uvědomují, že po pěti prohrách v řadě si zahrávají s možností postupu do play-off. San Jose jako již každou sezonu ztrácí na svou skvěle hrající konkurenci propastné množství bodů a zoufale potřebuje zapsat delší sérii výher. Zatím to ale se Žraloky vůbec nevypadá dobře a kromě vítězství nad hůře postavenými celky to Sharks prostě nelepí.

Share on Google+