Končí nejdéle sloužící GM v lize. Preds přebere Trotz!

Historická změna v Nashvillu! Bez nadsázky. Ukončit své dlouholeté působení se rozhodl generální manažer David Poile. Pro někoho možná těžko uvěřitelný fakt, nicméně Poile je prozatím jediným GM v historii Predators. Jeho působení ale končí. Nástupce je již vybraný. A jde o velké jméno!

Patnáct let v čele Washingtonu Capitals a následná nová výzva v podobě kormidlování nové organizace, která vznikla v Nashvillu. S tím, jak dlouhá pouť v Tennessee bude, asi nepočítal ani Poile sám.

V čele Predators je to pro něj 26. sezona. Suma sumárum, 41 sezon za sebou dělal generálního manažera. Úctyhodná porce!

I díky své pracovní dlouhověkosti drží několik prvenství. Stal se například prvním generálním manažerem v historii, který v této pozici zapsal tři tisíce utkání v základní části. Kromě toho se mu jako prvnímu podařilo pokořit hranici patnácti set výher.

Kromě sportovních úspěchů ale dokázal i něco mnohem většího, a sice z podceňovaného týmu, který nesměle nakukoval do ligy, vytvořit stabilní organizaci, která je pevnou součástí NHL a nikdo nepochybuje o tom, že by v lize Predators neměli být.

Na konci června však jeho cesta skončí. Po vlastním rozhodnutí.

„Je to rozhodnutí, které je nejlepší pro mě osobně i pro Nashville Predators,“ řekl Poile. „Věřím, že pro Predators nastal čas pro nový směr. Jsem hrdý na základy, které jsme zde položili. Investovali jsme do všech oblastí a zlepšovali je. Teď nastal ten správný čas, aby náš klub posunul kupředu někdo jiný.“

O tom, kdo bude „někdo jiný“, je již rozhodnuto. A nejde o žádné malé jméno.

Barry Trotz je s organizací těsně spjatý. Dlouhá léta v ní trénoval. Když se v létě ocitnul bez angažmá, byl hojně spojován s návratem. Ten se sice nekonal, ale když Trotz naznačoval, že by se rád posunul do jiné než trenérské role, možná tušil, co se bude dít.

Trotze teď čeká několik měsíců po Poilově boku, v červenci pak bude vše na něm.

