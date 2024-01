Končící kontrakt? Stamkos nebude vyměněn, ujišťují Blesky

Situace kolem Stevna Stamkose je napjatá už od začátku sezony. Kapitánovi Tampy Bay končí kontrakt a o novém se zatím nejedná. Nehrozí však, že by byl vyměněn před uzávěrkou přestupů. Řekl to generální manažer Tampy Bay Lightning Julien BriseBois.

Kapitán Lightning hraje v posledním roce své osmileté smlouvy na 68 milionů dolarů. V této sezoně má na kontě 41 bodů ve 41 zápasech, takže nezpomaluje. Mimo to je historickým lídrem organizace v počtu odehraných zápasů (1044), gólů (533) a bodů (1097).

"Téma výměn a toho, kdo by mohl odejít či přijít, je vždycky zajímavé, lidi zajímá," řekl BriseBois. "Steven Stamkos vyměněn nebude. To můžete napsat všichni – Steven Stamkos nebude vyměněn, takže to můžeme hodit za hlavu. To se do uzávěrky přestupů za žádných okolností nezmění."

BriseBois uvedl, že se k situaci ohledně Stamkosovy smlouvy vrátí po skončení sezony. Tedy tak, jak avizuje dlouhodobě.

"Sedneme si a vyhodnotíme, jak na tom jako tým jsme a jak je na tom Steven," dodal BriseBois. "Uvidíme, jak se nám podaří, aby všechny části týmu zapadly dohromady."

BriseBois řekl, že stejná úvaha bude provedena i v případě obránce Victora Hedmana, kterému po této sezoně bude zbývat jeden rok kontraktu.

Lightning mají kromě Hedmana pět hráčů, kteří si v příští sezóně vydělají alespoň 5 milionů dolarů: útočníky Nikitu Kučerova, Braydena Pointa, Anthonyho Cirelliho, obránce Erika Černáka a brankáře Andreje Vasilevského.

"Na konci sezóny zhodnotíme, jak na tom jako klub jsme," řekl BriseBois. "A budeme se zabývat budoucími smlouvami všech našich hráčů, kterým končí smlouva."

Plány na přestupy však činovník neodkryl. "Každý rok se při uzávěrce snažíte navýšit šance na úspěch," dodal. "Jako generální manažer hledáte příležitosti, které můžete využít, a hrozby, které můžete zmírnit. To je práce na 365 dní v roce, nejen na těchto pár týdnů."

