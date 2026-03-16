Konec agónie. Kekalainen vzkřísil Sabres a věří, že jeho tým může vyhrát pohár

17. března 10:00David Zlomek
Jarmo Kekalainen se cítí opět jako ryba ve vodě. Aby také ne, po letech marasmu v Buffalu konečně cítí, že se děje něco výjimečného. „Tuhle práci miluju. Vlastně jsem ji nikdy nepovažoval za práci, je to životní styl,“ říká devětapadesátiletý Fin, který Sabres převzal v prosinci po Kevynu Adamsovi.
Buffalo se od té doby změnilo v nezastavitelný stroj, který po 15 letech konečně směřuje do play-off, a Kekalainen si tuhle jízdu užívá s klidem zkušeného mazáka.
Když k týmu přicházel, Sabres se krčili na 29. místě tabulky a vypadali jako parta bez duše. On ale v šatně okamžitě nastolil nová pravidla. „Měl jsem pocit, že nás soupeři prostě přetlačili pracovitostí, a to se nesmí nikdy stát. S talentem, který v tomhle týmu máme, je to naprosto nepřijatelné,“ vzpomíná Kekalainen na svůj nástup. Od té doby Sabres vyhráli neuvěřitelných 27 z posledních 35 zápasů.
Kromě sportovních úspěchů ale musel Kekalainen řešit i nepříjemnosti spojené s únikem informací ohledně neuskutečněného trejdu obránce Coltona Parayka. Ten nakonec odmítl zrušit svou klauzuli o nevyměnitelnosti, ale celý svět se o obchodu dozvěděl dřív, než byl oficiálně potvrzen. On, známý svou profesionalitou, neskrýval znechucení.
„Vždycky je zklamáním, když důvěrné informace uniknou. V dnešním světě sociálních sítí se věci dostanou ven dřív, než stihneme vůbec zavolat na ligu. Svým lidem vždycky říkám, že vynášet interní věci je prostě špatné hlavně pro jejich kariéry. Považuji za extrémně důležité držet věci pod pokličkou,“ nebral si servítky Kekalainen.
Navzdory tomu, že velký úlovek v podobě Parayka nevyšel, Sabres na uzávěrce přestupů nezaháleli a přivedli zkušené dělníky ledu jako Luka Schenna nebo Samuela Carricka. „Chtěl jsem týmu ukázat, že si svou hrou zasloužili naši pomoc. Že uděláme všechno pro to, abychom jim v téhle jízdě ulehčili práci,“ vysvětluje manažer.
Klíčovým bodem jeho agendy je teď udržení Alexe Tucha, kterému v létě končí smlouva. „Alex je pro nás nesmírně cenný hráč v mnoha směrech, v produktivitě, v oslabeních i díky své síle. Je to skvělý profík, musíme tu smlouvu dotáhnout,“ říká jasně.
Buffalo je teď hokejovým městem se vším všudy, loga Sabres visí na billboardech u hranic s Kanadou a město žije nadějí. „Fanoušci jsou neuvěřitelní, vyprodali jsme jedenáct zápasů v řadě. Teď si musíme jejich respekt zasloužit každý večer znovu a znovu,“ uzavírá Kekalainen.