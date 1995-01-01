Konec Bobrovského? Florida přivedla gólmana z Vegas

30. června 13:00David Zlomek
Florida Panthers rozšiřují své brankoviště. Během pondělí získali gólmana Akiru Schmida od úřadujících šampionů Západní konference z Vegas Golden Knights. Opačným směrem zamířila volba ve třetím kole draftu 2028. Tento trejd mezi oběma finalisty Stanley Cupu z roku 2023 přináší alespoň částečné vyjasnění do stále nejistější situace v brankovišti na jihu Floridy.
Před touto výměnou měli Panthers pro příští sezonu pod smlouvou pouze tři gólmany: startéra z AHL Coopera Blacka, brankáře pendlujícího mezi AHL a ECHL Kirilla Gerasimyuka a nováčka podepsaného z NCAA Tylera Muszelika. Naopak všichni tři brankáři v organizaci, kteří mají reálné zkušenosti z NHL, tedy gólmanská jednička Sergej Bobrovskij, náhradník Daniil Tarasov i veterán Louis Domingue, se totiž už ve středu stanou nechráněnými volnými hráči.
Získáním Schmida přivedli Panthers stále se rozvíjejícího brankáře se skutečnými zkušenostmi z nejlepší ligy světa. Švýcarský gólman, který strávil první tři ročníky kariéry v dresu New Jersey Devils, nastupoval v NHL v každé sezoně a nastřádal celkem 82 odchytaných zápasů. Do Vegas byl vyměněn v roce 2024 a následně se Zlatými rytíři podepsal dvouletý kontrakt.
V uplynulé sezoně odchytal za Golden Knights 34 duelů s bilancí 16-10-6, průměrem 2,59 inkasovaného gólu a úspěšností zákroků 89,3 %. „Akira je talentovaný brankář, který v momentech pod velkým tlakem ukázal vyrovnanost. Jsme nadšeni, že ho můžeme přivítat v naší organizaci,“ řekl generální manažer Panthers Bill Zito.
Ačkoli by výměna mohla signalizovat, že je Florida připravena jít dál i bez Sergeje Bobrovského, hrdiny tří dlouhých jízd týmu v play-off, je v této fázi příliš brzy na cokoliv jiného než spekulace. Pierre LeBrun z The Athletic celou situaci uklidnil slovy, že tento trejd „by neměl být vnímán jako znamení toho, zda Bobrovsky končí, nebo ne.“