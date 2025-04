Konec čekání! Montreal vítá supertalent Demidova. Už v pátek může rozjet show

Ruský supertalent Ivan Demidov ještě v úterý ráno patřil pro fanoušky Montrealu do říše přání, snů a dlouhého čekání. Jeho smlouva v KHL měla vypršet až na konci května, SKA Petrohrad do té doby nevydal ani náznak, že by ho pustil. Jenže hokejový svět občas napíše příběh, který nedává smysl, ale o to víc strhne fanoušky – Demidov balí kufry a míří do Montrealu. Ne na výlet, ale rovnou do boje o play-off.

Příchod takhle talentovaného hráče v závěru sezony je minimálně velkým povzbuzením. Devatenáctiletý útočník letos v KHL doslova zářil – 49 bodů v 65 zápasech, přičemž 19 z nich bylo gólů. A to hrál čtvrtinu sezony pod deset minut za zápas. Přesto vedl SKA bodově i herně. V play-off k tomu přidal další tři góly a pět bodů v šesti zápasech. A mimochodem – přepsal rekord Kirilla Kaprizova, když se stal nejproduktivnějším hráčem pod 20 let v historii ligy.

Montreal ho v draftu 2024 bral jako pátého v pořadí. Pro mnoho skautů měl být číslem dvě, hned za Celebrinim. Jenže otázka „odejde vůbec z Ruska?“ způsobila pád. Teď ale Canadiens sklízí plody trpělivosti. A hlavně – přivádějí hráče, kterého si fanoušci malovali už měsíce. Každý jeho zásah v KHL měl na sociálních sítích tisíce zhlédnutí, jeho kombinace rychlosti, techniky a drzosti připomínala mix Kaprizova s Jackem Hughesem. A teď bude tohle všechno k vidění v modrobílém dresu.

Sám Demidov potvrdil, že chce stihnout alespoň závěr základní části. „Nejspíš se dostanu do akce už během sezony. Mým cílem je co nejrychleji se adaptovat na nový styl hokeje a ukázat, co ve mně je,“ prohlásil. Pokud všechno půjde podle plánu, mohl by si odbýt premiéru už v pátek v Ottawě. A Canadiens tím získávají další důvod k optimismu.

Montreal momentálně drží poslední divokou kartu na Východě a Demidov může být právě tím rozdílovým prvkem, který rozhodne, jestli se z týmu stane pouhý účastník, nebo nebezpečný vyzyvatel. Ofenzivní jádro kolem kapitána Nicka Suzukiho, Colea Caufielda a nováčka Lanea Hutsona už teď táhne tým nad očekávání. Přidat k tomu mladého ruského zabijáka a Montreal najednou vypadá jako hodně nepříjemný soupeř pro jakýkoliv top tým.

A co na to fanoušci? Ti šílí. Demidovovo jméno teď rezonuje Montrealem víc než poutine nebo Carey Price. A právem. Tohle je hráč, který může během pár let patřit mezi elitu ligy. Canadiens si vytáhli eso, které může překopat nejen závěr letošní sezony, ale i celou budoucnost klubu.

