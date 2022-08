Konec čekání. Zadina podepsal s Detroitem tříletý kontrakt

Český útočník se stal po uplynulé sezóně chráněným volným hráčem a na svoji smlouvu si musel chvíli počkat. Nyní má Filip Zadina o své budoucnosti jasno, s Red Wings podepsal smlouvu na tři roky.

Když Detroit v roce 2018 Filipa Zadinu z šesté pozice draftoval, rozhodně očekával, že bude pro Red Wings přínosnější. Z českého útočníka se zatím nestal ten hráč, který bude střílet gól za gólem a strašit obrany soupeřů. Zadina během čtyř sezón nastoupil do 160 zápasů a získal 61 (25+36) bodů.

V létě mu vypršela nováčkovská smlouva a čekalo se, jaké kroky Steve Yzerman udělá. Ten se nejdříve rozhodl Red Wings vydatně posílit na trhu s volnými hráči a až následně se pustil do jednání se svým mladým chráněným hráčem.

A výsledkem toho všeho je smlouva na tři roky s průměrným ročním příjmem 1,825 milionů dolarů. Zadina dostává dostatek prostoru na to, aby prokázal, že na nejlepší hokejovou ligu světa má a Detroitu onen kontrakt nesvazuje ruce.

UPDATE: The #RedWings today signed forward Filip Zadina to a three-year contract. pic.twitter.com/APrLPGoHhc — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) August 26, 2022

Dá se to brát i tak, že Detroit mu dává poslední šanci zaujmout a pokud se tak nestane, nebude pro Yzermana žádným problémem jednat s jinými týmy o možné výměně, o které se mnohokrát už spekulovalo.

V Detroitu během léta došlo k hodně změnám a tou nejzásadnější je, že tým povede jako hlavní trenér Derek Lalonde. A právě tohle může být pro Zadinu skvělá příležitost začít od nuly a svého nového kouče pořádně zaujmout.

„Krása trenérské změny je v tom, že je to nový hlas a nový začátek. Pro každého v týmu to bude nový začátek. Někdy je to právě pro takového chlapa (Zadina) tolik potřebný reset,“ podotkl před nedávnem Lalonde.

Začne nyní Zadina v Detroitu znovu a lépe?

Share on Google+