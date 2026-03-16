Konec éry, co zachránila NHL? Honí se mi to hlavou, říká Crosby o duelech s Ovečkinem

11. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Tento víkend se možná proti sobě postaví vůbec naposledy. Kdo? Dva velikáni, kteří definovali jednu etapu dějin zámořské profiligy. Alex Ovečkin a Sidney Crosby. To jejich příběh dvou mimořádně talentovaných nováčků a vzájemné rivality ohromně pomohl znovuzrozené soutěži, poté co se sbírala v roce 2005 z výluky. "Spasili jsme ji," prohodil ruský kanonýr před pár lety. Pro jeho souboje s geniálním Kanaďanem se vžilo označení Star Wars. Hvězdné války. O víkendu napíšou stou kapitolu. A přidají i stoprvní díl. Dost možná závěrečný...
Obecně se očekává, že Ovečkin už další sezonu v NHL nepřidá.
Byť se zdráhá říct konečné slovo, podle jeho skutků to vypadá, že po stadionech soupeřů pořádá rozlučkovou tour. Prý se ještě v létě poradí s rodinou i vedením Washingtonu, ale s význačnými protivníky se po potenciálně posledních vzájemných střetech kapitán Caps loučí.
Jeden zcela výjimečný sok mu zbývá. Crosby.
Borec, se kterým byl, je a navždy bude srovnáván.
Někdo, koho dlouho nemusel, už z podstaty vyhroceného zápolení, nicméně postupně si našli k sobě cestu a chovají k sobě respekt. Uznávají, spřátelili se. "Postupně jsme se stali kamarády, napíšeme si, poblapřejeme jeden druhému, je to bezva," prohodil Ovečkin pro NHL.com.
Od Crosbyho s Jevgenijem Malkinem dokonce loni, když překonal Gretzkyho střelecký rekord, "vyfasoval" rolexky.
Ano, na sklonku kariér jsou si blíž než kdykoliv dříve. Vzpomínají, rekapitulují, jsou vděční za mimořádné chvíle, které společně prožili. Přetahovali se o post nejlepšího hokejisty planety i individuální trofeje, naráželi na sebe cestou za Stanley Cupem, jejich přímé bitvy bavily.
Jen si vybavte třeba sérii play-off, kterou okořenili zápasem, v němž oba zaznamenali hattrick. "Naše soupeření je jednou z věcí, co mě pohání kupředu," nechal se slyšet Ovečkin. Nyní už s 928 góly nejlepší šutér v dějinách NHL.
Navrch je v TOP 10 historické tabulky produktivity, stejně jako Crosby. Oba získali spoustu cen, jejich jména nechybí na poháru.
NHL svou extratřídou i rivalitou nabídli jedinečnou show. Stali se největším tahákem. "A byť nemám křišťálovou kouli, podle mě už tu žádná taková dvojice jako Ovi a Sid nebudou," podtrhuje jejich unikátnost washingtonský rabiát Tom Wilson.
Zatímco pro Crosbyho po čerstvě ztvrzeném postupu do vyřazovacích bojů budou víkendové mače už poklidnější, možná především prodchnuté nostalgií, v případě Capitals půjde o zásadní partie. Musí je zvládnout, aby měli naději dál zůstat ve hře o elitní osmičku Východní konference.
"Často mi problesklo hlavou, že si teď zahrajeme proti sobě možná naposledy. Docela dost na Oviho myslím, protože jsem si jistý, že jemu musí jeho budoucnost teď šrotovat pořád," míní Crosby. "Když se dostanete do určitého věku, tak to tak prostě je..."
Ovečkinovi letos bude jednačtyřicet, Sid oslaví čtyři křížky příští rok.
Obě draftové jedničky dokázaly vrchovatě naplnit svůj potenciál, staly se symboly ne jedné, ale dvou dekád profesionálního hokeje. V NHL se potkávají už 21 sezon. Všechno ale jednou končí.
"Dokázal toho opravdu spoustu, jeho kariéra byla úžasná. Pořád v něm zůstala ohromná vášeň pro hru," ocenil Crosby Ovečkina, který nedávno posunul vlastní rekord v počtu 30gólových ročníků. Crosby si zase opět udržel průměr minimálně bodu na zápas. V tomto směru je rekordmanem on.
"Máme mezi sebou 20 let vzájemné historie," bilancoval Ovečkin, dobře si uvědomující, jak velkou sportovní story psali.
Vzájemné měření sil rámují, krom jiných, tato čísla:
230 bodů (127 má na svědomí Crosby), 56 výher pro pittsburské Tučňáky, 17 případů, kdy během večera skórovali oba. A mimochodem, osudovost jejich střetnutím dodává fakt, že ani jeden nedobyl Stanley Cup bez toho, aby cestou nevyřadil toho druhého.