Konec éry. Kopitar odchází jako legenda, Colorado mu ale dopřálo hořkou tečku

27. dubna 12:00David Zlomek
Scéna jako z nejdojemnějšího hokejového filmu. Anže Kopitar pomalu krouží ve středovém kruhu, ruku zvednutou k fanouškům v gestu díků, zatímco celá hala v Los Angeles bouří potleskem vestoje. Spoluhráči buší hokejkami o led a pak svého kapitána doprovázejí tunelem do šatny. Naposledy v jeho oslnivé dvacetileté kariéře.
Nedělní večer sice přinesl hořkou porážku 1:5 a rychlé vyřazení z play-off po „sweepu“ od suverénního Colorada, ale hokejový svět se v tu chvíli nezajímal o výsledek. Loučil se totiž největší hráč v dějinách Kings, který v klubu strávil více než polovinu svého života. „Bylo těžké udržet emoce na uzdě, vážně,“ přiznal osmatřicetiletý Slovinec, který do L.A. přišel jako nezkušený teenager a odchází jako nedotknutelná modla se dvěma prsteny pro vítěze Stanley Cupu.
Kopitarova statistická stopa v Los Angeles je monstrózní a jeho jméno figuruje na prvním místě téměř všech historických tabulek klubu. Za dvě dekády odehrál v dresu Kings rekordních 1 521 zápasů, nasbíral 1 316 bodů a minulý měsíc definitivně překonal legendárního Marcela Dionna. I když mu letošní série proti rozjetým Avalanche bodově nevyšla, jeho přínos pro organizaci vyzdvihl i soupeř, v podání rukou se mu dostalo vřelého objetí od hvězd jako Nathan MacKinnon nebo Cale Makar.
Realita konce na něj dolehla zhruba pět minut před závěrečnou sirénou, kdy si uvědomil, že už nepřijde žádné „příště“. Jeho dlouholetý parťák Drew Doughty, který s ním vyhrál oba tituly, hledal po zápase slova jen stěží a v slzách přiznal, že bez svého kapitána si život v šatně vůbec neumí představit.
„Snažím se na to teď nemyslet, ale páni, měl neuvěřitelnou kariéru,“ řekl Doughty, který je nyní jediným hráčem, jenž v Los Angeles zůstal z obou mistrovských týmů. „Pro tento klub znamená opravdu hodně. Bez něj to bude těžké.“
Kapitán Kings teď obrací list a plánuje návrat s rodinou do rodného Slovinska, aby mohl být tátou na plný úvazek pro své dvě děti. „Zaslouží si to. Jedenáct a devět let měly tátu, který byl kvůli hokeji pořád pryč,“ vysvětlil Kopitar, proč se rozhodl odejít právě teď.
Kings teď osiřeli a budou muset najít novou tvář i lídra, který by zaplnil obrovské prázdno po muži, jenž byl tváří celých dvacet let. Jak sám Kopitar v slzách zhodnotil svou cestu: „Byla to jízda jako hrom. To dobré, to špatné i to ošklivé. Teď se kruh uzavřel.“