Konec éry v San Jose. Rekordman končí po 19 letech

San Jose Sharks se rozloučili s dlouholetým obráncem Marc-Édouardem Vlasicem. Klub jej ve čtvrtek umístil na waiver listinu s cílem vykoupit ho ze zbývajícího roku smlouvy. Tímto krokem končí 19letá spolupráce mezi klubem a jedním z nejrespektovanějších obránců své generace.

Vlasic, který měl na příští sezonu naplánovaný cap hit ve výši 7 milionů dolarů, se stane volným hráčem. Po vykoupení zůstane jeho smlouva v platovém stropu Sharks zanesena ještě dvě sezony, 4,66 milionu v ročníku 2025/26 a 1,16 milionu v tom následujícím.

„Bylo to těžké rozhodnutí, vzhledem k tomu, co všechno Marc pro San Jose během těch 19 let znamenal,“ řekl generální manažer Mike Grier. „Měl jsem to štěstí být tady při jeho první sezoně a už tehdy bylo jasné, že z něj bude výborný obránce.“

Vlasic odehrál za Sharks celkem 1 323 utkání základní části – nejvíce mezi obránci v historii klubu. V historickém žebříčku ho v počtu zápasů překonal pouze Patrick Marleau. Co se týče bodové produkce, s 379 body (84+295) je mezi obránci druhý za Brentem Burnsem. Výraznou roli sehrál také v play-off, kde přidal 39 bodů ve 142 duelech. Hlavně je ale znám pro blokování střel, v tomto ohledu je ligovým rekordmanem (2184).

„Během své kariéry patřil mezi špičkové defenzivní obránce. Nastupoval proti těm nejlepším a dokázal je ubránit s velkou efektivitou,“ pokračoval Grier. „Denně přinášel do organizace obrovské zkušenosti a byl vybrán, aby několikrát reprezentoval svou zemi na nejvyšší úrovni.“

Vlasic získal s Kanadou zlato na olympiádě v Soči 2014 a další triumf přidal na Světovém poháru 2016. V národním dresu startoval i na čtyřech světových šampionátech, včetně dvou finálových účastí.

V posledních dvou sezonách ho ale trápila četná zranění, která omezila jeho nasazení. V uplynulém ročníku stihl jen 27 zápasů a připsal si tři body.

„Zapíše se nejen jako jeden z nejlepších obránců, ale jako jeden z nejlepších hráčů v historii této organizace,“ uzavřel Grier. „Děkujeme mu za oddanost a vše, co pro klub udělal. Přejeme mu do budoucna jen to nejlepší.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+