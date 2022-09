Konec hlásí i Iron Man. Yandleovi stačilo 16 sezon

Jako by se domluvili. Včera skončily tři velké osobnosti obran NHL. V lize už nebudeme moct obdivovat výkony Zdena Cháry, P. K. Subbana ani Keitha Yandlea. Právě poslednímu jmenovanému nebylo věnováno tolik pozornosti. I on si ji ale určitě zaslouží.

Navždy totiž bude zapsán do dějin NHL. V uplynulé sezoně totiž stanovil nový rekord v počtu po sobě odehraných zápasů. Zastavil se na čísle 989. Neslavný konec výjimečné sérii učinil trenérský štáb Flyers, který Yandlea na jeden zápas vyškrtnul ze sestavy.

„V průběhu celé sezony jsem o konci přemýšlel,“ přiznal v podcastu Spittin Chiclets. „Když chcete seknout s něčím, co je celý váš život, je to nápor na nervy. Bojíte se, co budete dělat, až to skončí. Zvlášť teď, když jsem si jindy chystal na tréninkový kemp.“

Keith Yandle byl po dlouhé roky symbolem ideálního ofenzivního beka. Dlouhé roky patřil Arizoně, která ho draftovala. V roce 2015 po něm však zatoužili Rangers, kteří v něm viděli ideální dílek do skládačky k úspěchu. Nevyšlo to, Yandle mířil na Floridu, kariéru dohrál v Philadelphii.

Na obránce má parádní ofenzivní statistiky. V 1 109 utkáních v základní části nasbíral 619 bodů, dalších 36 přidal v 58 zápasech ve vyřazovacích bojích. Stanley Cup však nikdy nevyhrál.

Nebylo pro něj typické pouze vyčnívat na ledě, ale také mimo něj. Spoluhráči ho milovali. Kupříkladu na Floridě se schylovalo k tomu, že ho trenéři posadí a ukončí mu Iron Man sérii dříve – nezískal by tedy rekord. Kabina se za něj ale tehdy postavila a Yandle hrál.

„Je jedním ze spoluhráčů, které si budete pamatovat celý život,“ potvrzuje kolega z Philadelphie Joel Farabee. „Hokej strašně miluje, zároveň je velmi hodný a na nic si nehraje. Ať už se po kariéře rozhodne dělat cokoliv, budu mu držet palce.“

Na Farabeeho navázal i kamarád Kevin Hayes, který Yandlea zná z New Yorku i Philly. „Jednoznačně jeden z nejoblíbenějších spoluhráčů, co jsem kdy měl,“ vypálil.

