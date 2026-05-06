Konec ikony v Dallasu? Bennovi hrozí odchod, klub paralyzuje jiný obří kontrakt

21. června 9:00David Zlomek
Před generálním manažerem Dallasu Jimem Nillem leží velký finanční rébus. Pod platovým stropem Stars totiž zbývá podle webu PuckPedia pouhých 10 milionů dolarů, což je částka, kterou má přitom zcela sám pro sebe spolknout elitní útočník Jason Robertson. Jeden z nejlepších střelců celé ligy se příští měsíc stane chráněným volným hráčem spolu s dalším mladíkem Mavrikem Bourquem.
„Jason je pro nás jednoznačně prioritou. Je to hráč, kterého jsme draftovali a vychovali. Přišel a stal se hvězdou ligy, jedním z deseti nebo dvaceti nejlepších střelců v NHL, takže je to rozhodně hráč, jehož podepsání chceme upřednostnit. V těchto vyjednáváních pokračujeme. Vím, že každý chce mít věci hotové rychle, ale na stranu hráče teď opravdu nejsou žádné tlaky. Takže pokračujeme v diskusích, ale jak jsem řekl, v tuto chvíli neexistují žádné termíny. Všechno je prostě ve stavu status quo,“ popsal situaci Nill.
Tato finanční past však fatálně ohrožuje setrvání dlouholetého kapitána Jamieho Benna. Veterán, kterého klub draftoval v pátém kole už v roce 2007, se 1. července stane nechráněným volným hráčem a jeho pokračování po sedmnácti sezonách v klubu je v ohrožení.
„Chystám se s Jamiem sejít. Znovu se s ním potkám po draftu a uvidíme, jak na tom je. Jak už jsem řekl, chceme ho zpátky. Je velkou součástí našeho týmu a nevidím žádný důvod k opaku, ledaže by si sám myslel, že už nastal čas skončit, pak bychom se museli podívat jiným směrem. Ale v tuto chvíli se s ním chystám sejít a prodiskutovat to s ním po draftu,“ upřesnil plány s kapitánem Nill.
Situaci v Texasu navíc komplikuje fakt, že Benn si v minulé sezoně na bonusech vybojoval 2 miliony dolarů. Protože zakončil rok v režimu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR), tyto dva miliony se započítají do rozpočtu pro nadcházející ročník 2026/27, což už tak napjatý prostor dál drtí.
Jedinou reálnou možností je, že Benn přistoupí na další jednoletý kontrakt postavený na stejném principu, tedy minimální základní plat ve výši 1 milionu dolarů a zbytek peněz vázaný na výkonnostní bonusy za odehrané zápasy. Tyto bonusy by se pak účetně přelily až do sezony 2027/28, kdy Stars vyprší smlouvy za více než 23 milionů dolarů a klub je snadněji absorbuje.