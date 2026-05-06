Konec jedné éry? Dvě ikony NHL stojí před zásadním životním rozhodnutím

4. června 13:45David Zlomek
Zámořská NHL se možná chystá na loučení s jednou z nejvýraznějších postav uplynulých dvou dekád a zároveň na konec dlouholetého spojení v New Yorku. Dva respektovaní veteráni a kapitáni, Jonathan Toews a Anders Lee, se totiž ocitli na zásadním kariérním rozcestí. Zatímco osmatřicetiletý Toews po ročním pokusu o návrat směřuje podle zámořských expertů definitivně do hokejového důchodu, o tři roky mladší lídr Islanders Anders Lee se po nedohodě s klubem poprvé v životě pravděpodobně chystá otestovat volný trh.
Podle hokejového insidera Darrena Dregera z televizní stanice TSN se zdá být téměř jisté, že kariéra trojnásobného vítěze Stanley Cupu Toewse dospěla ke svému konci. Ačkoliv zatím nepadlo žádné oficiální vyjádření, zdroj potvrdil, že legendární útočník s největší pravděpodobností oznámí odchod ze scény.
Toews přitom před touto sezonou předvedl obdivuhodné úsilí, když se po dvouleté pauze vynucené chronickým syndromem imunitní reakce a dlouhým covidem upsal rodnému Winnipegu. Za Jets odehrál kompletní porci 82 zápasů, v nichž nasbíral 11 gólů a 18 asistencí, a pro trenéra Scotta Arniela i celou kabinu představoval obrovskou přidanou hodnotu mimo led. Tým však nakonec nepostoupil do play-off, což nebylo loučení, jaké si Toews nebo organizace představovali.
Velké rozhodování prožívá také kapitán New York Islanders Anders Lee. Pětatřicetiletý důrazný křídelník se po vypršení sedmiletého kontraktu na 49 milionů dolarů stane nechráněným volným hráčem a jednání o nové smlouvě na Long Islandu totálně zamrzla.
Pierre LeBrun informoval, že se hráčův agent Neil Sheehy sešel s generálním manažerem Islanders Mathieu Darchem, avšak představy obou stran jsou od sebe momentálně na hony vzdálené. Přestože klub má i nadále zájem si svého kapitána udržet, v tuto chvíli vše směřuje k tomu, že Lee poprvé v kariéře zamíří 1. července na trh s volnými hráči.
Lee spojil s Islanders celou svou dosavadní kariéru v NHL od chvíle, kdy ho klub v roce 2009 draftoval. V říjnu 2018 přebral kapitánské céčko, za New York odehrál 923 zápasů a nastřílel v nich 308 gólů. V uplynulé základní části zaznamenal 19 branek a 42 bodů.