Konec jedné éry. Geneze Burnsova odchodu ze San Jose

Tři roky bez play off jsou dost na to, aby se sám zamyslel, zda je dobré na stejném místě pokračovat. Sedmatřicetiletý veterán sice rozjížděl kariéru v Minnesotě, posledních jedenáct sezón ale strávil v San Jose. Tato doba nyní končí.

„V hlavě toho mám teď hodně. Smutek, ohlížení zpět, se San Jose jsem zažil spoustu dobrých časů, znám tu hodně lidí,“ řekl těsně po výměně Brent Burns.

Patrick Marleau je pryč, Joe Thornton je pryč, teď je pryč i Brent Burns. Jedna éra Sharks tím definitivně končí. Burns má smlouvu ještě na tři roky se stropovou zátěží 8 miliónů, stát bude ale méně, příští rok 6,5, poslední dva 5 miliónů. San Jose si ponechá třetinu platu, včetně částky odečítané z platového stropu.

Zbytek převezme Carolina, která chce ofenzivním veteránem zřejmě zacelit díru po Dougiem Hamiltonovi, respektive Tonym DeAngelovi. „Z přestupu cítím velké vzrušení,“ přiznal mazák, který dostane možná poslední šanci zabojovat o Stanley Cup.

Končit základní částí mě nebaví

Generální manažer Mike Grier řekl už dřív, že se pokusí Burnsovi vyhovět, pokud by po třech letech bez play off toužil odejít někam, kde dostane šanci bojovat o pohár. Po hovoru s hráčem se dal do díla a jednání nakonec dotáhl s Donem Waddellem z Caroliny.

Výměna dává Sharks určitý prostor pod platovým stropem, který Grier okamžitě využil k podpisu několika hokejistů, včetně Oskara Lindbloma. „Brent měl skvělou kariéru, přejeme mu to nejlepší,“ vzkázal na rozloučenou.

Spekulace o veteránově odchodu odstartovaly prakticky ihned po skončení minulé sezóny, kdy se zkušený obránce nechal slyšet, jak mu chybí play off a jak se mu v sedmatřiceti krátí čas, kdy si může splnit pohárový sen.

„Byl jsem v jeho pozici,“ vzpomíná Grier. „Začínáte vidět konec cesty, vnímáte svou hokejovou smrtelnost a touhu zvítězit. Myslím, že v Carolině tu šanci mít bude. My v tomhle bodu teď nejsme.“

Burns je jediným obráncem Sharks, který kdy vyhrál Norris Trophy. Carolina jeho akvizicí nejspíš neprohloupí. Je pořád solidně produktivní, loni nasbíral 54 bodů (10+44), přičemž nevynechal jediný zápas. Tenhle železný chlapík odehrál 679 utkání (od listopadu 2013) v řadě bez jediné absence! Zvládá přitom mimořádnou zátěž, na ledě trávil něco přes 26 minut.

Zbavit se ho bylo jednodušší než se zbavit Erika Karlssona, který má před sebou delší a dražší smlouvu a k tomu plnou no-movement klauzuli. Burns měl klauzuli omezenou a především, proti přesunu do Raleighu nic nenamítal. „Jdu do let, kdy šance zvítězit je to jediné, co se počítá,“ řekl.

Share on Google+