Konec legendy? Poileův odchod Trotz skoro obrečel

David Poile byl plný emocí. Barry Trotz a Tom Fitzgerald se málem rozplakali. NHL zase ukázala, že to není jen byznys, na emoce je prostor. Loučil se David Poile, legenda na činovnickém poli. Svoje dlouholeté působení u Nashvillu zakončil stylově, posledním trejdem.

Tři lidé, kteří byli vůdčími osobnostmi Nashvillu Predators. Jejich první generální manažer, trenér a kapitán. Ti všichni se podíleli na výměně v sedmém kole draftu, která důstojně uzavřela Poileho dlouhou kariéru.

New Jersey vyměnilo 218. volbu do Nashvillu, což znamená, že poslední Poileho obchod v roli generálního manažera byl proveden s generálním manažerem Devils. Tím je Tom Fitzgerald, jenž byl také prvním hráčem, který podepsal smlouvu s Poilem a Predators, bylo to 6. července 1998. Fitzgerald byl také jmenován kapitánem.

Všichni na draftu i ti, kteří zůstali na tribunách a na místech pro novináře, stáli a tleskali. Poile jim zamával. Trotz a Fitzgerald se málem rozplakali.

„To, co se stalo v sedmém kole, bylo nádherné,“ řekl Poile. „Je to uzavřené. Jestli má být napsána nějaká kniha, tohle by měla být poslední kapitola, poslední stránka knihy. Všechno klaplo tak, jak mělo.“

Nicméně málem se to nepovedlo.

„Barry se mi zmínil, že má dohodu a může udělat výměnu s 'Fitzym',“ popisoval Poile. „Řekl jsem mu, že ne, že můžeme vybírat ještě o tři místa dřív, byl jsem domluvený se Senators.“

Trotz, teď už nový GM Preds, pravil, že Dorion, šéf Senators, mu řekl, že chce být posledním GM, který bude s Poilem obchodovat, protože věděl, že by si to přál zesnulý Bryan Murray. Murray, bývalý šéf Senators, byl prvním trenérem, se kterým Poile v NHL pracoval, a to v letech 1982-90 ve Washingtonu.

