Konec nejistoty! Kulich má od Buffala definitivní svolení ke startu na MSJ

Jiří Kulich sice figuroval v nominaci národního týmu pro mistrovství světa do 20 let, ale... Kolem jeho účasti na turnaji stále panovala určitá nejistota. Teď ovšem přišlo ze strany Buffala definitivní ujištění – Kulich má ke startu na šampionátu zelenou!

„Rozhodnutí jsme v podstatě nechali na něm. V jeho rozhodnutí jsme ho chtěli podpořit," prozrazuje generální manažer Sabres Kevyn Adams. „Jirka si vzal čas na rozmyšlenou a nakonec se rozhodl jít do toho."

„Myslím, že juniorský šampionát pro něj zase bude skvělou zkušeností. Opět si bude moct vyzkoušet pozici lídra," dodává Adams v rozhovoru pro web buffalonews.com.

S Kulichovým příletem se mění tvář celého mužstva. „Je to nejlepší český hráč téhle kategorie," nechal se před časem slyšet trenér Patrik Augusta.

Už loni dokázal kadaňský odchovanec v sedmi zápasech na MSJ nasázet sedm branek a dostal se do All-Star týmu. Letos dorazí do Švédska ještě seběvědomější, nabral další zkušenosti (mimo jiné si odbyl premiéru v NHL) a aktuálně je nejlepším střelcem farmářské AHL – ve 22 zápasech skóroval šestnáckrát.

Na juniorské scéně by měl dominovat – v jeho dovednostech je, aby byl vůbec nejlepším hráčem na šampionátu. Minimálně v úvodu mistrovství světa by měl vytvořit elitní formaci s Eduardem Šalém a Matyášem Šapovalivem. „Za mě je to varianta, která může nastat a se kterou možná i na začátek počítáme. Můžeme využít toho, že jsou spolu sehraní," naznačil Augusta na nominační tiskové konferenci.

Zatím ale není oficiálně známo, kdy přesně Kulich do dějiště turnaje, do kterého Češi vstoupí 26. prosince proti Slovensku, dorazí.

Nominace Česka na MSJ

Brankáři (3):

Jakub Vondraš (Sudbury, OHL), Michael Hrabal (Univ. of Massachusetts, NCAA), Michael Schnattinger (Liberec).

Obránci (8):

Tomáš Galvas (Liberec), Aleš Čech (Mladá Boleslav), Adam Jiříček (Plzeň), Tomáš Hamara (Brantford, OHL), Matteo Kočí (Kamloops, WHL), Marek Alscher (Portland, WHL), Tomáš Cibulka (Val-d‘ Or, QMJHL), Vojtěch Port (Edmonton, WHL).

Útočníci (15):

Matěj Přibyl (Vítkovice), Matěj Maštalířský (Litvínov), Jiří Kulich (Rochester, AHL), Eduard Šalé (Barrie, OHL), Matyáš Šapovaliv (Saginaw, OHL), Adam Židlický (Saginaw, OHL), Šimon Slavíček (Flint, OHL), Adam Bareš (Lahti, Finsko), Jakub Štancl (Växjö, Švédsko), Sebastián Redlich (Södertälje, Švédsko), Ondřej Becher (Prince George, WHL), Dominik Rymon (Everett, WHL), Robin Sapoušek (Victoria, WHL), Matyáš Melovský (Baie-Comeau, QMJHL), Jakub Hujer (Rimouski, QMJHL).

